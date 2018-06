Immigrazione | l' ambasciatore ungherese Kovacs | ' Ecco come fermiamo chi aiuta i

Immigrazione - le parole di Salvini creano il caso con la Tunisia : convocato ambasciatore : Dopo il viaggio in Sicilia, ecco la prima grana per il governo guidato da Giuseppe Conte. L’ambasciatore italiano a Tunisi, Lorenzo Fanara, è stato convocato dal ministero degli Esteri per trasmettere il “profondo stupore” del governo del Paese nordafricano per le dichiarazioni del ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale ‘Tap’, citando una nota del ...