De Laurentiis | tutto su Areola | Ancelotti ha convinto il portiere

Napoli - a tutto De Laurentiis : “faremo 5 grandi acquisti. Sarri? E’ sparito. E su Alisson e Chiesa…” : Aurelio De Laurentiis ha parlato del mercato del Napoli, sottolineando come arriveranno cinque nuovi giocatori dopo gli acquisti già definiti Il mercato è in continua evoluzione e il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Dopo la definizione dell’acquisto di Simone Verdi, il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Giuntoli lavorano su altri obiettivi, con la consapevolezza di dover rinforzare la rosa a disposizione di Carlo ...

De Laurentiis annuncia Verdi al Napoli : 'Tutto fatto' : Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', le piste attuali portano ad Areola del PSG e Leno del Bayer Leverkusen. Come ogni sessione di mercato, il nome di Sime Vrsaljko torna puntuale quando si ...

Napoli - a tutto De Laurentiis : la verità sul caso Sarri e su Balotelli… : De Laurentiis ha parlato anche di calciomercato dopo le pungenti parole sul Var, il patron del Napoli ha analizzato i casi Balotelli e Sarri “Balotelli non lo abbiamo preso in considerazione. E’ un bravissimo calciatore e uno straordinario attaccante, ma l’attacco non è la nostra priorità”. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, commenta così le voci che accostano il nome di Supermario al club partenopeo. ...

Sarri al Chelsea - de Laurentiis blocca tutto/ Napoli - nessuno sconto sulla clausola : scontro legale? : Sarri al Chelsea, de Laurentiis blocca tutto: il presidente del Napoli non concede alcuno sconto sulla clausola rescissoria, possibile scontro legale in vista(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:50:00 GMT)