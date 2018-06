Bambina di 9 mesi cade dal letto dei genitori mentre dorme | morta sul colpo

Milano - neonata muore soffocata da un tappo/ Bambina di 7 mesi deceduta - si indaga su eventuali negligenze : Milano, neonata muore soffocata da un tappo, la piccola di 7 mesi morta in poche ore: aperta un’inchiesta. L'episodio sarebbe avvenuto attorno alle ore 7:00 di ieri mattina(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 20:33:00 GMT)

MILANO - NEONATA MUORE SOFFOCATA DA UN TAPPO/ Bambina di 7 mesi - aperta inchiesta : la ricostruzione : MILANO, NEONATA MUORE SOFFOCATA da un TAPPO, la piccola di 7 mesi morta in poche ore: aperta un’inchiesta. L'episodio sarebbe avvenuto attorno alle ore 7:00 di ieri mattina(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:20:00 GMT)

Bambina di 7 mesi ingoia un tappo e muore : Dramma lunedì mattina a Milano, dove una Bambina di sette mesi è morta dopo aver ingerito un tappo. La tragedia si è consumata in un appartamento della zona...

La Seu torna a far paura in Puglia : morta una Bambina di 13 mesi a Bari : Una vita, una tenera vita apertasi e chiusasi nell'arco di 13 mesi. Non ce l'ha fatta, ieri pomeriggio la bimba di Lucera (un Comune in provincia di Foggia) ricoverata nei giorni scorsi nell'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari a causa della sindrome emolitico uremica (la Seu). Le sue condizioni si erano aggravate con la comparsa della febbre alta. La Asl di Foggia ha attivato l'Unità di crisi composta dagli specialisti dei servizi ...

Foggia - Bambina di 13 mesi morta a Bari a causa della Seu : è il terzo caso in un anno in Puglia : Non ce l’ha fatta la bimba di 13 mesi di Lucera (Foggia), affetta da Sindrome emolitico uremica (Seu) e ricoverata da tre giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale pediatrico ‘Giovanni XXIII’ di Bari, dove era arrivata con un trasferimento d’urgenza tramite elisoccorso in condizioni critiche, che si sono poi aggravate con la comparsa della febbre alta. La piccola, sottoposta a dialisi ed ecmo, è morta nel tardo pomeriggio di ieri, 15 ...

Foggia - Bambina di 13 mesi morta a Lucera a causa della Seu : è il terzo caso in un anno in Puglia : Non ce l’ha fatta la bimba di 13 mesi di Lucera (Foggia), affetta da Sindrome emolitico uremica (Seu) e ricoverata da tre giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale pediatrico ‘Giovanni XXIII’ di Bari, dove era arrivata con un trasferimento d’urgenza tramite elisoccorso in condizioni critiche, che si sono poi aggravate con la comparsa della febbre alta. La piccola, sottoposta a dialisi ed ecmo, è morta nel tardo pomeriggio di ieri, 15 ...

Mantova - donna in coma da 3 mesi dà alla luce una Bambina : Mantova, donna in coma da 3 mesi dà alla luce una bambina La donna era arrivata all’ottavo mese e i medici avevano fissato l’intervento perché erano in pericolo le condizioni di entrambe. Un team di 30 specialisti ha fatto nascere la piccola Continua a leggere L'articolo Mantova, donna in coma da 3 mesi dà alla luce una bambina proviene da NewsGo.

Mantova - in coma da tre mesi partorisce una Bambina : Una donna di 33 anni di Mantova è diventata mamma, nonostante si trovi in coma da oltre tre mesi, a causa di una grave forma di encefalopatia.Era incinta da tre mesi quando era stata colpita da un improvviso arresto cardiocircolatorio, sfociato in un ictus con conseguenti danni di natura neurologica. Era caduta così in un coma leggero con respiro spontaneo, vigile in alcuni momenti, ma senza parlare. Nonostante la sua situazione, la donna è ...

Milano - sposa-Bambina del Bangladesh : padre condannato/ Tre anni e 9 mesi - maltrattava anche la moglie : Milano, sposa-bambina del Bangladesh: padre condannato. Tre anni e 9 mesi al padre-padrone, maltrattava anche la moglie, colei che ha denunciato il tutto(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 14:11:00 GMT)

Costanza Caracciolo incinta di 5 mesi : aspetta una Bambina da Bobo Vieri : Costanza Caracciolo è incinta di cinque mesi: l’ex Velina aspetta una bambina da Bobo Vieri Costanza Caracciolo è incinta di Bobo Vieri! Dopo le foto che mostravano un pancino sospetto, la conferma arriva dal settimanale Spy, che fornisce numerosi dettagli sulla gravidanza dell’ex Velina di Striscia la notizia. Costanza, da sempre grande amica di Federica […] L'articolo Costanza Caracciolo incinta di 5 mesi: aspetta una bambina ...

Il ministro della Sanità palestinese ha rimosso una Bambina di otto mesi dalle persone uccise dall’esercito israeliano durante le proteste : Il ministro della Sanità della Striscia di Gaza ha rimosso una bambina di otto mesi dall’elenco delle persone uccise dall’esercito israeliano durante le proteste di queste settimane. I genitori l’avevano portata in ospedale il 14 maggio sostenendo che avesse respirato del The post Il ministro della Sanità palestinese ha rimosso una bambina di otto mesi dalle persone uccise dall’esercito israeliano durante le proteste ...

Tragedia a Pisa - il papà dimentica in macchina la figlia di sette mesi : la Bambina è morta : Una bambina di sette mesi è morta in auto per il troppo caldo dopo che il padre l’ha lasciata nel parcheggio di un’azienda di componentistica dove lavora, a San Piero a Grado (Pisa). L’incidente è successo in via Livornese. L’allarme è stato dato da un collega dell’uomo intorno alle 16 ma, all’arrivo dei vigili del fuoco, la piccola era già morta....

Stupra e uccide una Bambina di soli 4 mesi : 21enne condannato a morte : Si tratta di una decisione presa dopo gli orrendi fatti di cronaca degli ultimi mesi e la recrudescenza della violenza contro le bambine.Ora la proposta di legge per l'introduzione della pena ...

Gaza - Bambina morta per gas lacrimogeni aveva 8 mesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve