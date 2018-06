SoulCalibur 6 | oltre alla Story Mode ci sarà un' altra importante modalità single player

eurogamer

Soulcalibur 6 avrà un'modalità extra per giocatore singolo oltre alla modalità Storia, stando a quanto dichiarato dal producer Motohiro Okubo."Stiamo preparando un'altra modalità, ma non posso ancora dire nulla", ha detto Okubo nell'ultimo numero di Weekly Famitsu.Come segnala Gematsu, la rivista offre dettagli sulla modalità Storia che è soprannominata "Soul Chronicle", ambientata tra il 1583 e il 1590 e che aggiunge nuovi episodi alla storia delle origini della serie. La trama si sviluppa attraverso sequenze di dialogo, scene in 2D e 3D durante le quali può anche iniziare una battaglia. Per ogni personaggio, inoltre, sono stati preparati scenari separati di una notevole grandezza.