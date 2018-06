Sembra tutto pronto per il debutto di Ho Mobile | che potrebbe essere legato a Vodafone

Google Sembra aver abbandonato il mercato dei tablet mentre Windows 10 punta tutto sui 2-in-1 : Dopo l’abbandono del settore smartphone da parte di Microsoft che ha dismesso il buon caro Windows Phone, Google sembra invece gettare definitivamente la spugna sui tablet Android. Nonostante la presenza di OEM importanti e famosi a livello mondiale come Samsung, Huawei, Motorola e Lenovo, il mercato dei tablet Android sembra ormai giungere alla fine stando ad alcune testate internazionali che riportano la scomparsa della sezione ...

ANGELO IZZO - DAL MASSACRO DEL CIRCEO AL MOSTRO DI FIRENZE/ Il pm : “Sembra un film - ma è tutto vero” : ANGELO IZZO, dal MASSACRO del CIRCEO al MOSTRO di FIRENZE: di Narducci la villa dove è stata uccisa la 17enne Rossella Corazzin, prima violentata. I particolari emersi in queste ore(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:50:00 GMT)

YouTube - la modalità Picture in Picture Sembra in rollout. Numerose segnalazioni in tutto il mondo : Google starebbe smembrando il sodalizio tra Picture in Picture e YouTube Red, dando così la possibilità di sfruttarlo anche con la versione gratuita del "tubo" L'articolo YouTube, la modalità Picture in Picture sembra in rollout. Numerose segnalazioni in tutto il mondo proviene da tuttoAndroid.

“Non è stato ripreso”. GF - urla choc durante la diretta. Sembrava che tutto fosse andato liscio e invece è arrivata la soffiata del pubblico : quel che è successo durante la terza puntata (e non è stato inquadrato) è gravissimo. Le accuse sono pesanti e già si sente odore di pandemonio… : Grande Fratello 15, le polemiche non finiscono mai. E pensare che il reality è appena iniziato… Non osiamo immaginare cosa succederà nelle prossime settimane. durante la scorsa puntata Baye Dame Dia, il concorrente italo-senegalese, è stato squalificato per aver tenuto un comportamento deplorevole nei confronti di Aida Nizar. Baye è stato accusato di aver bullizzato la spagnola e il pubblico, a gran voce, ha chiesto che, nei suoi ...