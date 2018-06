Il Microsoft Store si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile introducendo l’effetto

Forza Horizon 4 : aperti i preordini sul Microsoft Store per Windows 10 e Xbox One : Dopo averlo presentato alla conferenza E3 2018, Microsoft ha appena avviato i preordini di Forza Horizon 4, il nuovo titolo di Playground Games ambientato questa volta nei paesaggi della Gran Bretagna. A partire da oggi, gli utenti Xbox One e Windows 10 possono preordinare, tramite il Microsoft Store, uno dei giochi di corse più apprezzati al mondo con un comparto grafico sempre al TOP e un gameplay degno di nota. Come previsto, il gioco ...

Microsoft rilascerà Office 365 sul Mac App Store di Apple : Durante il keynote del WWDC 2018, Apple ha annunciato il nuovo macOS 10.14 Mojave concentrandosi anche sul rinnovato Mac App Store dotato di un’interfaccia grafica completamente nuova. Insieme ai miglioramenti apportati al design, Apple ha anche presentato alcune app di punta in arrivo su Mac App Store e una di queste sarà Office 365. Microsoft sta pianificando quindi di portare Office 365 sullo Store di Cupertino entro la fine ...

Microsoft Store web : nuovo look e supporto installazione remota : Microsoft sta aggiornando, con dei test/AB, l’interfaccia web del proprio Store implementando anche una nuova e interessante funzionalità.-- Il nuovo look risulta essere decisamente più ordinato e minimal con dei colori prevalentemente chiari, sebbene ci saremmo aspettati qualche effetto del Fleunt Design System, che, ricordiamo, può essere implementato anche nei siti Internet garantendo una UI davvero molto elegante e moderna. Il nuovo ...

Unigram scompare dal Microsoft Store e il sito web risulta offline [Agg.1] : [Aggiornamento1 01/06/2018] Unigram è nuovamente ritornato disponibile sul Microsoft Store. Unigram - A Telegram universal experience (Free, Windows Store) ? Articolo originale, Unigram, il miglior client di terze parti per Telegram Messenger sviluppato per Windows 10 e Windows 10 Mobile, potrebbe avere i giorni contati stando ad alcuni indizi emersi nelle scorse ore. La sua pagina del Microsoft Store, infatti, non risulta essere ...

Al via gli Xbox Store Days con tantissime offerte solo sul Microsoft Store : A partire da oggi fino al 6 giugno solo sul Microsoft Store saranno attivi gli Xbox Store Days, con tante offerte esclusive e sconti fino al 60% sui prodotti del mondo Xbox. Tutte le nuove offerte Microsoft solo sul Microsoft Store gli appassionati troveranno delle promozioni dedicate alle console, come: Xbox One S da 1TB in bundle con Assassin’s Creed o Sea of Thieves, un secondo controller ...

Microsoft Edge : arriva su iPhone il supporto ai libri del Microsoft Store : La versione mobile di Microsoft Edge disponibile per iPhone ha ricevuto recentemente un nuovo aggiornamento che introduce delle funzionalità interessanti e attese da tempo. Sin da quando il browser venne lanciato sulla piattaforma di Apple, presentava una voce che faceva riferimento alla lettura dei libri acquistati dal Microsoft Store ma non risultava ancora funzionante poichè era presenta una scritta “Coming Soon”. Adesso, con la ...

Microsoft Store si aggiorna con piccoli miglioramenti grafici [Insider] : Dopo lo scorso aggiornamento del Microsoft Store che aveva introdotto l’effetto Reveal del Fluent Design e una nuova icona Indietro studiata appositamente per Windows Sets, il Colosso di Redmond ne rilascia quest’oggi un altro. L’update è attualmente disponibile per i soli utenti Insider iscritti nel canale di distribuzione Release Preview e la sua versione è numerata 11805.1001.5.0. Novità Modificate le icone di download e ...

Microsoft Store : arrivano nuove PWA per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Continua ad aumentare il numero delle Progressive Web App che Microsoft rilascia gradualmente sul proprio Store dimostrando di tenere molto a questa tipologia di applicazione che, secondo molti, potrebbe ridurre il cosiddetto app-gap. Di recente, alla lista si sono aggiunte 7 nuove PWA ovviamente disponibili per Windows 10, Windows 10 Mobile e Windows Mixed Reality. Nonostante non siano famosissime, queste riguardano i più disparati settori: dai ...

Microsoft Store si aggiorna introducendo diverse novità [Insider] : Durante la giornata di oggi, Microsoft Store per Windows 10 e Windows 10 Mobile si è aggiornato introducendo diverse novità per gli utenti Insider iscritti al canale Release Preview.-- Changelog Icona indietro: la freccia indietro è è stata spostata accanto alla voce “Home”. Precedentemente, si trovava si trovava nell’angolo in alto a sinistra sulla barra del titolo; Barra di ricerca nascosta: nella parte alta dell’app è visibile solo ...

Windows 10 : Microsoft sperimenta la nuova sezione “Departments” nello store : Stando a quanto riportato da Windows Central, l’azienda di Redmond sta testando una nuova sezione da implementare nell’applicazione di sistema del Microsoft store. Ad oggi, in USA, aprendo il Microsoft store di Windows 10 si può notare la presenza di ben 7 voci situate nella parte superiore della UWP: Home, App, Giochi, Fim e tv, Libri, Estensioni di Edge e Dispositivi (le ultime tre sono di recente introduzione e attualmente non ...

Microsoft Store : scoperto nuovo bug in Windows 10 e Windows 10 Mobile : Un nuovo bug è stato segnalato recentemente da alcuni utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile in merito all’installazione di app e giochi dal Microsoft Store.-- Le segnalazioni, pubblicate sia su Reddit che nei vari forum ufficiali, riferiscono di un bug che impedisce il download di nuove applicazioni e giochi dallo Store ufficiale dell’OS targato Redmond; premendo sul pulsante “ottieni ora” la pagina non fa altro che ricaricarsi senza però ...

Windows 10 : disponibile Ubuntu 18.04 LTS sul Microsoft Store : Windows Subsystem for Linux (abbreviato WSL) è un progetto che, a quanto pare, continua a interessare Microsoft e i relativi sviluppatori affascinati dalle sue potenzialità praticamente infinite. Dopo il rilascio nel 2017 della UWP ufficiale di Ubuntu, adesso è arrivato anche il turno di Ubuntu 18.04 LTS (Long Term Support) con il suo approdo sul Microsoft Store di Windows 10. Siamo felici di annunciare che Ubuntu 18.04 è ora disponibile nello ...

Microsoft Store : la funzione “Acquista come Regalo” aggiunta anche in Windows 10 : Gli utenti Xbox One possono da svariati mesi acquistare dei giochi dal Microsoft Store in formato regalo ovvero comprarli con i propri soldi per regalarli ad altri utenti. Con un nuovo aggiornamento lato server, la funzionalità è stata estesa anche ai giochi marchiati Xbox Live di Windows 10; alcuni esempi possono essere Forza Motorsport 7, Cuphead, Quantum Break, Forza Horizon 3 e Recore. L’annuncio è arrivato direttamente dal blog ...