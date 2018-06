: Garante:2.248 scioperi indetti nel 2017 - TelevideoRai101 : Garante:2.248 scioperi indetti nel 2017 - Domenic89215160 : La Casa Circondariale 'Le Sughere' che al momento custodisce 248 persone - di cui 106 per detenzione e piccolo spac… -

Nelle proclamazioni di sciopero nel settore servizi pubblici essenziali sono state in lieve aumento rispetto al precedente anno: 2.448 rispetto alle 2.352 del 2016,ma le proteste realmente effettuate sono state 1.617. Così il presidente dell'Autorità per gli, Giuseppe Santoro Passarelli,nella relazione annuale al Parlamento. La legge sugliè rispettata,ha detto, ma non mancano "elusioni della normativa", con forme di protesta come l'uso delle assemblee o il ricorso alla malattia, su cui occorre intervenire.(Di giovedì 21 giugno 2018)