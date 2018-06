tuttosport

: RT @AnsaRomaLazio: Zingaretti,inviata legge rider a Di Maio. 'Lieti se potrà aiutare sviluppo legislazione nazionale' #ANSA - RomaPulita : RT @AnsaRomaLazio: Zingaretti,inviata legge rider a Di Maio. 'Lieti se potrà aiutare sviluppo legislazione nazionale' #ANSA - AnsaRomaLazio : Zingaretti,inviata legge rider a Di Maio. 'Lieti se potrà aiutare sviluppo legislazione nazionale' #ANSA -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) ANSA, - ROMA, 20 GIU - "Noi ci auguriamo che il governo non solo non la impugni. Una volta approvata può rimanere in vigore, perché abbiamo lavorato affinché si rispettasse l'idea e la forma del tema ...