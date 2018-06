Scienziato italiano scopre l' ultima parte dell' Universo | nei gas la massa finora mancante

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 giugno 2018) L'è finalmente 'completo': è stata trovata la, ossia la materia visibile prevista dai calcoli, ma di cui non c'era traccia in 10 miliardi di anni di storia: si nasconde nei filamenti di gas che attraversano il cosmo come una ragnatela. La scoperta, pubblicata su Nature, èFabrizio Nicastro,'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), e si basa sui dati del telescopio Xmm-Newton'Agenzia Spaziale Europea"Le nostre osservazioni, giunte dopo 18 anni di incessanti tentativi dadi diversi gruppi di ricerca nel mondo, hanno finalmente individuato la materia ordinaria", ha detto Nicastro,'Osservatorio di Roma'Inaf, che ha coordinato la ricerca con altre istituzioni europee, statunitensi e italiane.Tra queste ultime Università di Trieste e sezione di Trieste'Istituto Nazionale di ...