Royal baby | svelata la data di battesimo del Principe Louis

(Di mercoledì 20 giugno 2018) “Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono lieti di annunciare che ildelavrà luogo lunedì 9 luglio presso la Cappella Reale di St James’s Palace a Londra. Ilsarà battezzato dall’Arcivescovo di Canterbury, il Reverendo Justin Welby”: questo l’annuncio proveniente direttamente dal profilo Twitter di Kensington Palace che annuncia ildel principino. The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to announce that the christening of Princewill take place on Monday 9th July at The Chapel, St James’s Palace, London. Princewill be christened by The Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby. pic.twitter.com/aBGNYTMRri — Kensington Palace (@Kensington) 20 giugno 2018Arthur Charles è nato nell’aprile 2018 al St. Mary’s Hospital di Londra, dove hanno visto per la ...