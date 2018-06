Migranti | l' Europa alla resa dei conti | domenica vertice a sette a Bruxelles ma domani

Papa : populisti creano psicosi - senza Migranti Europa si svuota : Roma, 20 giu. , askanews, I populisti stanno 'creando una psicosi' sulla questione dell'immigrazione, mentre le società europee stanno affrontando un 'grande inverno demografico' e senza immigrazione ...

Mattarella : «L'Italia accoglie i Migranti - l'Europa non la lasci sola : «La comunità internazionale deve operare con scelte politiche condivise e lungimiranti per gestire un fenomeno che interessa il globo intero. L'Unione Europea, in particolare, deve saper intervenire ...

Migranti - il piano dell'Europa : le zone di sbarco regionali extra-Ue : La bozza infatti si limita a dire che 'per quanto riguarda la politica migratoria sono stati realizzati molti progressi grazie agli instancabili sforzi della presidenza bulgara e di quelle precedenti'...

Migranti - la proposta UE : "Piattaforme di sbarco fuori dall'Europa" : Il summit del Consiglio Europeo si terrà la prossima settimana e in queste ore è stata diffusa la bozza delle conclusioni che servirà da base per l'attesa discussione sulla revisione del trattato di Dublino per la gestione dei flussi migratori verso l'Europa.Il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk ha ipotizzato la creazione di piattaforme di sbarco regionali al di fuori dell'Unione Europea, dove si potranno differenziare i rifugiati ...

L'Europa alla deriva le contraddizioni della politica europea sui Migranti : La complessità di quello che stiamo vivendo non lascia spazio a facili interpretazioni e, come ho detto più volte in precedenti articoli, a facili soluzioni: il mondo nel quale viviamo è complesso, ...

Migranti - “hotspot Ue in Africa” : Moavero lancia la proposta italiana. Che ha molti sponsor in Europa : Hotspot gestiti dall’Europa nei Paesi di origine e di transito, quindi in Africa, con l’obiettivo di limitare il traffico di esseri umani. E’ questa la proposta forte che il governo italiano presenterà al vertice Ue di fine giugno. Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e lo ha ribadito anche Matteo Salvini. L’idea è accolto tiepidamente a Bruxelles ma piace a molte cancellerie del Vecchio Continente: ...

Migranti - l'appello all'Europa : "Anteporre la vita delle persone alla politica" : “Arrivare a Valencia è stato inutile e disumano. Finché ci sarà un bisogno umanitario nel Mediterraneo, noi continueremo ad...

Migranti a Ceuta - l altra frontiera tra Europa e Africa. 'Basta lame sulle barriere' : Ceuta , SPAGNA, - Nella nebbia, si raccolgono i cadaveri nel mare. Nella notte, si cercano quelli che provano a 'dar el salto', scavalcando le barriere anti invasione dei marocchini e degli spagnoli, ...

Migranti - Proactiva : “Dopo accordo con la Libia soccorso in mare non ha regole”. Msf : “Siamo lì perché non c’è l’Europa” : “Dopo l’accordo con la sedicente guardia costiera libica le cose sono cambiate” ed “è cresciuta la violenza”. Messe nel mirino dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e accusate dalle frasi del pm di Catania Carmelo Zuccaro, le ong rispondono e indicano nell’accordo stipulato dal precedente titolare del Viminale Marco Minniti l’origine del caos nel Mediterraneo di questo ultimo periodo. “C’è ...

Merkel : 'Migranti sfida europa - serve risposta dell'Ue' : Quella delle migrazioni è "una sfida europea che ha bisogno di una risposta europea". Lo ha ribadito la cancelliera tedesca Angela Merkel nel suo video messaggio settimanale, mentre il suo governo è ...

Trump l'aveva detto : i sondaggi danno ragione a Salvini sui porti chiusi ai Migranti e sull'Europa : Donald Trump lo ha detto ieri molto chiaramente, "sembra che la linea dura sui migranti ora paghi". Matteo Salvini sta cavalcando la questione migranti e i sondaggi sono dalla sua parte. La strategia "porti chiusi", che ancora oggi il ministro dell'Interno conferma impedendo l'attracco alle navi di due Ong provenienti dalla Libia, piace alla maggioranza degli italiani.Sul Corriere della Sera, Nando Pagnoncelli espone i risultati dell'ultima ...

Sea-Watch : stop pressioni all'Europa sulla pelle dei Migranti : Roma, , askanews, - Condanna di Sea-Watch 3: basta utilizzare il fenomeno migratorio in mare e la pella della gente per fare pressioni sull'Europa affinché si assuma le proprie responsabilità. La ...

Conte : sui Migranti l'Europa deve voltare pagina - Macron d'accordo : Roma, 15 giu. , askanews, 'Sull'immigrazione è il momento di voltare pagina e su questo c'è pieno accordo con il presidente Macron, con l'amico Emanuele'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, ...