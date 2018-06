ilfoglio

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Soffre. Ah, come soffre. L’intellettuale organico del grillismo di governo, a vedere la concordia ormai dilagante tra i ministri a cinque stelle – sempre inappuntabili, nel loro sorriso cordiale – e quelli leghisti, bruti e impresentabili per definizione, proprio non ce la fa a non disperarsi. Ma co