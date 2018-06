Hervé Renard | re d’Africa | è lui l’allenatore più bello del Mondiale

vanityfair

: Giusto perché in Francia sono tutti biondi con gli occhi azzurri come Dechamps. Anche in Germania, Inghilterra, Bel… - DManusia : Giusto perché in Francia sono tutti biondi con gli occhi azzurri come Dechamps. Anche in Germania, Inghilterra, Bel… - returnofthema13 : @francinizzeton @AlvisiConci Herve Renard, allenatore della nazionale marocchina ai mondiali - antonellargolia : @annatrieste Herve Renard ha avuto un grande successo qui negli States. -

(Di mercoledì 20 giugno 2018) Per gli esperti di calcio è il re, per tutti gli altri è il sosia di Jaime Lannister del Trono di Spade. In ballo c’è comunque una corona:si sistema la sua inconfondibile camicia bianca e scende sul prato per il suo esordio a Russia 2018. Capello lungo biondo, incarnato bronzeo e fisico asciutto: sono sufficienti quattro primi piani da cinema per mandare in tilt i social network e consegnare al commissario tecnico del Marocco lo scettro di allenatore piùdel. LEGGI ANCHEEcco Rurik Gislason, il calciatore piùdelNaso pronunciato, lineamenti forti: un volto francese, anche se è in Africa cheha costruito la sua fortuna professionale. Nasce in Savoia, sua madre Danielle lo cresce da sola e si spacca la schiena affinché il figlio possa seguire la sua passione: il calcio. Lo spirito di sacrificio che vede in famiglia, il piccolo ...