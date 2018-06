Gay | al via il 22 giugno Milano Pride | 10 giorni di eventi per diritti Lgbt 2

Gay : al via il 22 giugno Milano Pride - 10 giorni di eventi per diritti Lgbt : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - Diffuso, aperto e inclusivo. Queste le parole scelte per spiegare l'edizione 2018 del Milano Pride, la manifestazione dell’orgoglio gay, lesbico, bisessuale, transessuale, asessuale e intersessuale che dal 22 giugno e per dieci giorni animerà vie e luoghi del capoluogo

Morta Eunice Gayson la Sylvia Trench di 007 : Cinema in lutto. E’ Morta a 90 anni l’attrice Eunice Gayson. E’ diventata famosa per avere interpretato la prima Bond

GayVillage al via a Testaccio - 15 settimane di musica e cultura : madrina Ilenia Pastorelli : Quindici settimane di musica, cultura, divertimento e anche impegno per i diritti delle persone Glbt. Dopo 13 anni, il villaggio arcobaleno più famoso d'Italia, lascia l'Eur e torna alle origini, a ...

Gay : rettore Verona incontra ArciGay - convegno rinviato ma si farà (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "L’Università non può prestarsi a strumentalizzazioni da parte di soggetti estranei al mondo scientifico che si scontrano su temi politicamente ed eticamente controversi come quelli delle migrazioni e dell’orientamento sessuale delle persone - ha sottolineato il rettore -

Gay : rettore Verona incontra ArciGay - convegno rinviato ma si farà : Verona, 18 mag. (AdnKronos) - E' stato rinviato a data da destinarsi, ma si farà il convegno in programma venerdì prossimo 25 maggio 'Richiedenti asilo - Orientamento sessuale e identità di genere', che rischiava di diventare una bagarre politica, con l'annuncio di manifestazioni 'dure' da parte di

Via alla campagna del Gay Village : si torna a Testaccio - dal 31 maggio 'sentitevi a casa' : Bentornato a casa Gay Village! Bentornato a Testaccio. 'Welcome Home' è lo slogan che campeggia sui manifesti e sui bus che colorano Roma in ocassione dell'apertura del Gay Village, il 31 maggio alla ...