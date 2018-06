Attivista LGBT minacciata di morte : 'Pedala che ti arriva un colpo di pistola' : L'avvocatessa Cathy La Torre, Attivista LGBT, ha ricevuto minacce di morte via Facebook da un account fake, privato e senza foto: 'Pedala che mentre pedali ti arriva un colpo di pistola in fronte. Nessun compromesso con le lesbiche, nessuno". La giovane donna omosessuale si è recata presso le forze dell'ordine per denunciare il fatto. L'indignazione e la paura dell'Attivista LGBT 'Questo è il buongiorno che mi è stato inviato. Mi recherò ...

Attivista LGBT minacciata : 'Pedala che ti arriva un colpo di pistola' : L'avvocatessa Cathy La Torre, Attivista LGBT, ha ricevuto minacce di morte via Facebook da un account fake, privato e senza foto: 'Pedala che mentre pedali ti arriva un colpo di pistola in fronte. Nessun compromesso con le lesbiche, nessuno". La giovane donna omosessuale si è recata presso le forze dell'ordine per denunciare il fatto. L'indignazione e la paura dell'Attivista LGBT 'Questo è il buongiorno che mi è stato inviato. Mi recherò ...

Bologna - l'avvocata ed Attivista LGBT Cathy La Torre minacciata di morte su Facebook : Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, la giornata per Cathy La Torre, avvocata, da sempre attivista della comunita' LGBT ed ex consigliera nel comune di Bologna, è iniziata nei peggiori dei modi. La pasionaria fondatrice di GayLex ha ricevuto, via Facebook, pesanti minacce: Pedala Cathy si legge che proprio mentre pedali un colpo di pistola ti raggiungera' in fronte. Il messaggio, mandato da un certo Bonifacio Ferrari e corredato ...

'Pedala - ti spareremo in fronte' : minacce choc ad un'Attivista LGBT - la Postale a caccia del profilo fake : 'Cathy La Torre pedala... che presto mentre pedali ti arriverà un colpo di pistola sulla fronte. Nessun compromesso con le lesbiche. Nessuno'. Queste parole, inaccettabili, corredate dall'eloquente ...

«Pedala - ti spareremo in fronte» : minacce choc ad un'Attivista LGBT - la Postale a caccia del profilo fake : ... perché non me ne frego, come fanno tanti - prosegue - Io la rassicurerò e le dirò, per la milionesima volta, che il peso del mondo sono l'odio e l'ingiustizia e che io le combatto perché farlo è ...

"Ti sparo in fronte" - minacce ad Attivista lgbt : minacce di morte all'avvocata e attivista lgbt Cathy La Torre . A denunciarlo è la stessa fondatrice di Gay Lex, che ha pubblicato su Facebook uno screenshot con l'inquietante messaggio ricevuto ...

Brasile : 21enne Attivista Lgbtq catturato da una gang e ucciso dopo processo in favela : Il giovane sottoposto ad una sorta di processo dai trafficanti e poi barbaramente ucciso e dato alle fiamme. La polizia cerca ancora i colpevoli.Continua a leggere