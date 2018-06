Uccisi in Colombia | è stata un’esecuzione 

Colombia - Uccisi in un agguato imprenditore piemontese e moglie : Il killer li aspettava all'uscita di un ristorante. Una volta commesso l'omicidio è fuggito a bordo di un'auto

Colombia - Uccisi con colpi alla testa imprenditore italiano e la moglie. Vivevano nel Torinese : Per la polizia federale non è stata una rapina, ma una vera e propria esecuzione. Un imprenditore italiano di 44 anni, Roberto Gaiottino, e la moglie di origini Colombiane, Patricia Zabala Dominquez, 36 anni, sono stati uccisi in Colombia con cinque colpi di arma da fuoco. Due dei quali, scrive La Stampa, hanno colpito la testa delle vittime. Il duplice omicidio è avvenuto all’uscita di un ristorante di Risaralda, città originaria della donna, ...

Imprenditore e la moglie Uccisi in strada in Colombia : Il Canavese è in lutto per la tragica morte di Claudia Patricia Zabala Dominguez, 36 anni, e del marito Roberto Gaiottino, 44, noto Imprenditore edile di Barbania. Abitavano in una villa in via Ferreri 83, non avevano figli ma tutto il paese aveva «adottato» la giovane colombiana, assai bella e comunicativa, nonché impegnata in attività sociali e b...

Colombia : Uccisi 6 dissidenti Farc in operazione a Tumaco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve