Salvini | giù casa abusiva om campo Sinti

Salvini - giù casa abusiva campo Sinti - dalle parole ai fatti : "Questa mattina a Carmagnola , Torino, , dove amministra la Lega, è stata abbattuta una casa abusiva in un campo Sinti non autorizzato. dalle parole ai fatti. Prima gli italiani". Lo scrive in un ...

Rom : Fontana - legittimo censimento Salvini - giusto sapere chi vive in Italia : Milano, 19 giu. (AdnKronos) - "Credo, come chiunque altro, di essere l'esempio di una persona censita in tutto e per tutto. Penso che quando il ministro Salvini parla di censimento intenda sottolineare la capacità di individuare le persone che vivono sul nostro territorio. E questo mi pare legittimo

Salvini - giù le mani dai bambini : Fare un bel censimento dei rom serve a “tutelare prima di tutto migliaia di bambini”. Bloccare i migranti, certo, ma per “garantire una vita serena a questi ragazzi in Africa e ai nostri figli in Italia”. Ridiscutere l’obbligo vaccinale per “restituire ai genitori la libertà di cura dei figli”. Fare il ministro, insomma, per fare “quello che serve ai miei figli e ai figli degli ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Salvini “censimento per i Rom” (19 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Salvini, "Censiamo i Rom". Polemiche sul Ministro dell'Interno. Mondiali, Inghilterra vincente in extremis (19 giugno 2018)(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 05:45:00 GMT)

Gentiloni risponde a Salvini : "Ieri i rifugiati - oggi i rom - domani pistole per tutti". E con lui vanno giù duri Orfini - Camusso - Martina e tutta la sinistra : "Ieri i rifugiati, oggi i Rom, domani le pistole per tutti. Quanto è faticoso essere cattivo". A scriverlo, in un tweet è l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che risponde così all'iniziativa proposta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini di censire i rom in Italia.Ieri i rifugiati, oggi i Rom, domani le pistole per tutti. Quanto è faticoso essere cattivo — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 18 giugno ...

Mussolini : “Salvini? Nostro leader”. Su via per Almirante : “A Carlo Giuliani è dedicata aula del Senato”. Ma non è vero : “Salvini? È il Nostro leader. Berlusconi aveva detto che chi prendeva un voto in più diventava leader del centrodestra. Quindi, Forza Italia fa molto male a non partecipare a questo governo”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Morning Show, su Radio Padova, dalla europarlamentare di Forza Italia, Alessandra Mussolini, che si rende protagonista di un battibecco pepato coi due timonieri della trasmissione, Barry Mason ed ...

Chiedono verità per Giulio Regeni a un comizio di Salvini : fermati e identificati dalla polizia : E' accaduto venerdì a Ivrea. Il Ministro dell'Interno stava tenendo un comizio elettorale quando alcuni attivisti di Amnesty International hanno srotolato uno striscione con la scritta: "Prima gli italiani... ma Giulio?". Per questo sono stati immediatamente fermati e identificati dalla polizia.Continua a leggere

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Salvini “fermeremo navi cariche di riso asiatico - dopo le Ong” (17 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Salvini "fermeremo navi cariche di riso asiatico". Continuano le polemiche sulle navi Ong e i porti. (17 giugno 2018).(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 17:20:00 GMT)

Giugni : «Il vero confronto è con Salvini» : Ormai è evidente che il confronto è fra me e la Lega di Salvini, non con Scaramellini. Invito i sondriesi a votare un cittadino come loro e che risponderà solo a loro . Così si profila il ...

Salvini critica la copertina dell Espresso. Il direttore Damilano 'Giudichino i lettori - il Ministro è esperto di insulti' : ROMA - Da una parte, Aboubakar Soumahoro , il sindacalista italiano di origine ivoriana che si batte per i diritti dei braccianti, oggi in corteo a Roma . Dall'altra, Matteo Salvini , il Ministro , ...

Salvini critica la copertina dell Espresso. Il direttore Damilano 'Giudichino il lettori - il Ministro è esperto di insulti' : ROMA - Da una parte, Aboubakar Soumahoro , il sindacalista italiano di origine ivoriana che si batte per i diritti dei braccianti, oggi in corteo a Roma . Dall'altra, Matteo Salvini , il Ministro , ...

Matteo Salvini sarà a Pisa il 22 giugno alla cena sui lungarni : Pisa, 16 giugno 2018 - il prossimo 22 giugno il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno Matteo Salvini sarà ospite a Pisa della cena sul Ponte di Mezzo, sui lungarni. L'evento fa parte ...

Emmanuel Macron - la frase sussurrata a Giuseppe Conte : 'So che il problema di Salvini' : L'errore fatale del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato quello di accettare alla fine di far visita al presidente francese Emmanuel Macron , nonostante gli insulti piovuti da Parigi sul ...

Gemitaiz choc contro Salvini : 'Se muori facciamo una festa'. Poi aggiunge : 'Odio i razzisti' : A differenza di tanta gente, io pago le tasse, e sono tante, mentre voi, anche se aveste tutti i soldi del mondo, restereste sempre molto poveri'. Va detto, comunque, che la pessima uscita non è ...