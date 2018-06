Reality | Expanded | tra moda e tecnologia

vanityfair

(Di martedì 19 giugno 2018) 32 artisti, 32 tavole illustrate, 32 brevi avventure sospese fra mondo fisico e virtuale. E al centro di tutto l’esperienza, quella della «Augmented», un sogno futuristico che è già realtà grazie alladigitale. Aggiungendo informazioni multimediali a ciò che percepiamo normalmente, la Augmentedestende la gamma delle nostre sensazioni, utilizzando come filtro un dispositivo mobile, ad esempio uno smartphone. Ecco allora che l’immagine statica di un quadro prende vita e si espande: gli elementi che la compongono cominciano a muoversi e a raccontare un’altra storia, accompagnati dalla colonna sonora dei suoni e dei rumori che arrivano dal telefono. È stata questa l’esperienza che hanno vissuto in anteprima i visitatori di, la mostra pop-up in programma a Milano presso lo showroom di Slowear, il gruppo veneziano che raccoglie i marchi di ...