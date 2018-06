NOIPA PAGAMENTO STIPENDIO POLIZIA Ultime notizie | cedolini in caricamento | ecco come

NOIPA PAGAMENTO stipendio polizia/ Ultime notizie - cedolini in caricamento : retribuzione in arrivo : Noipa, pagamento stipendio polizia. Ultime notizie: oggi, 19 giugno 2018, è in programma emissione straordinaria FESI e una tantum, oltre a quella ordinaria. Lo comunica SIULP(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 12:14:00 GMT)

NOIPA PAGAMENTO stipendio Polizia/ Ultime notizie - oggi straordinario : premio produzione Forze Armate a luglio : NoiPa, pagamento stipendio Polizia. Ultime notizie: oggi, 19 giugno 2018, è in programma emissione straordinaria FESI e una tantum, oltre a quella ordinaria. Lo comunica SIULP. Mentre oggi le varie Forze di Polizia attendono il pagamento dello stipendio “straordinario” è utile sapere che per le Forze Armate, stando alle comunicazione del NoiPa, non vi sarà alcun FESI (Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali) per il mese di giugno. ...

NOIPA - PAGAMENTO STIPENDIO POLIZIA/ Ultime notizie - domani lo straordinario per l'ordinario è il 22 giugno : NOIPA, PAGAMENTO STIPENDIO POLIZIA. Ultime notizie: domani, 19 giugno 2018, è in programma emissione straordinaria FESI e una tantum, oltre a quella ordinaria. Lo comunica SIULP(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 21:39:00 GMT)

NOIPA - pagamento stipendio Polizia/ Ultime notizie : domani emissione straordinaria FESI e una tantum : Noipa, pagamento stipendio Polizia. Ultime notizie: domani, 19 giugno 2018, è in programma emissione straordinaria FESI e una tantum, oltre a quella ordinaria. Lo comunica SIULP(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 19:48:00 GMT)

NOIPA - pagamento cedolino arretrati/ Accredito stipendio eseguito - da conservare per il calcolo pensionistico : Noipa oggi pagamento cedolino arrestrati della PA: Accredito stipendio arrivato su conto corrente di insegnanti, Ata, militari e forze dell'ordine. Tutte le cifre e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 15:44:00 GMT)

NOIPA - oggi pagamento cedolino arretrati/ Accredito stipendio arrivato - tutte le cifre (28 maggio 2018) : NoiPa oggi pagamento cedolino arrestrati della PA: Accredito stipendio arrivato su conto corrente di insegnanti, Ata, militari e forze dell'ordine. tutte le cifre e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:56:00 GMT)

NOIPA - cedolino straordinario maggio 2018/ Pagamento arretrati Pa : ufficializzata data di esigibilità : NoiPa, cedolino straordinario maggio 2018: Pagamento arretrati Pa. ufficializzata data di esigibilità, ma per Forze Armate e Polizia niente una tantum. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 09:39:00 GMT)