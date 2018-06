Mobilità sostenibile | l' oscar di Greenpeace va a Milano

Mobilità sostenibile : Greenpeace compara Milano - Torino - Roma e Palermo : Quattro città italiane – Milano, Torino, Roma e Palermo – analizzate e comparate sul metro della Mobilità sostenibile. È questo, in sintesi, il merito del rapporto “Living. Moving. Breathing. Ranking of 4 major Italian cities on Sustainable Urban Mobility”, realizzato dal Wuppertal Institute per conto di Greenpeace e diffuso oggi dall’organizzazione ambientalista. “Il rapporto – spiega l’organizzazione in una nota – è un ...

Prototipi e Mobilità sostenibile al Salone di Torino : I Prototipi esposti nella quarta edizione di Parco Valentino Salone Auto Torino sono una delle attrattive più amate dai visitatori, dopo la sfilata della Supercar Night Parade. Tutti visibili fino a domenica 10 giugno nel Cortile del Castello del Valentino sono esposti quelli che raccontano la storia lunga 50 anni di Italdesign, con modelli unici […] L'articolo Prototipi e mobilità sostenibile al Salone di Torino sembra essere il primo su ...

ANIASA - bene apertura del Governo a sharing e attenzione a Mobilità sostenibile : Teleborsa, - In attesa del voto di fiducia alla Camera del nuovo Governo, dopo il via libera di ieri , 5 giugno 2018, al Senato, l' ANIASA , l'Associazione dei servizi di mobilità, commenta ...

Mobilità sostenibile - Michelin al Movin'On : un volano di idee : ... non lascino più alternative: ci sono, quindi, complesse decisioni strategiche da prendere nel prossimo periodo, che coinvolgeranno a vari livelli l'economia mondiale, l'ambiente, il modo e la ...

Mobilità sostenibile - Repower : Ricarica 101 taglia il traguardo delle 200 strutture aderenti al circuito - dal Nord al Sud Italia : Cresce Ricarica 101, il circuito per l’approvvigionamento delle auto elettriche di Repower, gruppo energetico attivo da oltre 100 anni nel settore dell’energia elettrica. Sono oltre 200 le strutture aderenti al circuito delle eccellenze che si caratterizza per PALINA BURRASCA, lo strumento di Ricarica Repower – inteligente e di design – che permette di Ricarica velocemente grazie alla potenza di 22kW. Ricarica 101, il più grande circuito ...

Foligno - al via il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile : Foligno Dopo il Piano Urbano del traffico e tanti anni di opere pubbliche nel centro storico, a Foligno è pronto il Pums , Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, , grazie ai fondi di Agenda Urbana. ...

Snam con BHGE per sviluppare impianti di micro-liquefazione per la Mobilità sostenibile : Teleborsa, - Cresce l'impegno di Snam per una maggiore diffusione della mobilità sostenibile e per la decarbonizzazione dell'intero settore dei trasporti pesanti in Italia. L'utility italiana e Baker ...

Nissan Leaf cabrio - Mobilità silenziosa e sostenibile con il vento tra i capelli [FOTO] : La Nissan Leaf cabrio celebra le 100.000 unità vendute in Giappone della vettura 100% elettrica L’inedita versione convertibile della vettura 100% elettrica Nissan Leaf ha fatto la sua prima apparizione al Tokyo forum on zero-emission society. L’auto 100% elettrica è stata esposta al forum per celebrare il traguardo delle 100.000 unità vendute della Nissan Leaf in Giappone da quando il modello è stato introdotto per la prima volta nel ...

Mobilità sostenibile - Codacons : “Roma pecora nera dell’UE” : “Roma maglia nera sulla sicurezza stradale in Europa: è il risultato del report “Living. Moving. Breathing. Ranking of European cities in sustainable trasport” realizzato dal Wuppertal Institute per conto di Greenpeace. Il report – spiega il Codacons in una nota – compara le performance di 13 città europee in fatto di Mobilità sostenibile, assegnando un massimo di 20 punti a ciascuno dei parametri utilizzati: ...

Roma ultima per Mobilità sostenibile - ma il tg parla dei ritardi di Parigi : Mercoledì 23 maggio il TG1 ha dedicato un servizio ai ritardi di Parigi nella mobilità sostenibile, sottolineando la contraddizione con gli impegni ambientali dichiarati dal governo Macron. La fonte citata di tale servizio era il Rapporto, che confronta le performance sulla mobilità sostenibile in 13 città europee, realizzato dal Wuppertal Institute per Greenpeace (Living. Moving. Breathing. Ranking of European cities ...

Mobilità sostenibile : Ubeeqo partner delle università di Milano : Ubeeqo, il car sharing a postazioni fisse della città di Milano, continua a siglare importanti collaborazioni con il mondo accademico, connotandosi come partner d’eccellenza per una Mobilità condivisa, flessibile e green. Dopo il successo della prima partnership lanciata a marzo con il Politecnico di Milano, infatti, Ubeeqo ha avviato altre due collaborazioni con prestigiose università meneghine, in occasione del Festival dello Sviluppo ...

A Savona il convegno "La strada per il futuro : infrastrutture e Mobilità sostenibile" : infrastrutture e mobilità sostenibile per dare un futuro al savonese, ma anche all'intero ponente ligure: è questo il tema del convegno organizzato per il prossimo 24 maggio dalla Cisl per il rilancio ...