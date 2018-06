Blastingnews

: Milano, una neonata di sette mesi muore soffocata da un tappo #neonatamorta - MediasetTgcom24 : Milano, una neonata di sette mesi muore soffocata da un tappo #neonatamorta - GiostraGiacomo : Milano, neonata muore soffocata da un tappo/ Bambina di 7 mesi deceduta, si indaga su eventuali negligenze - Il… - InformazioneOK : Milano, neonata muore soffocata da un tappo: inutile l'intervento dei presenti -

(Di martedì 19 giugno 2018) A, nella giornata di ieri 18 giugno, una bambina di soli 7 mesi è deceduta tragicamente. Stando a quanto riportato dai media, la piccola creatura stava giocando con il fratellino quando accidentalmente ha ingerito un piccolodi bottiglia mandato poi giù per la gola. I parenti della bambina si sono subito accorti di quanto accaduto, decidendo pertanto di portare la piccola al più vicino nosocomio. La bimba è stata trasportata al Buzzi di(in Via Lodovico Castelvetro, zona nord-ovest della città della Madonnina) ma, arrivata in ospedale, i medici non sono riusciti a salvarla, pur facendo tutto il possibile per togliere queldalla gola della piccola. La bambina è infatti morta dopo poche ore, lasciando nello sconforto i propri cari. Il pubblico ministero del posto ha però aperto un fascicolo avviando cosi un'inchiesta per omicidio colposo ai danni d'ignoti, ...