huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Migranti testimonial per Benetton: è polemica Matteo Salvini-Oliviero Toscani - Terry43887542 : RT @HuffPostItalia: Migranti testimonial per Benetton: è polemica Matteo Salvini-Oliviero Toscani - HuffPostItalia : Migranti testimonial per Benetton: è polemica Matteo Salvini-Oliviero Toscani - tribuna_treviso : I migranti di Benetton, Toscani: Salvini testimonial per la carta igienica - Cronaca - Tribuna di Treviso… -

(Di martedì 19 giugno 2018) "Solo io trovo che sia squallido?", con questo tweet il ministro dell'internocommenta la campagna pubblicitariache ritrae in una fotoa bordo di un barcone.Solo io trovo che sia squallido?https://t.co/leOn1vJhK1 —(@mi) 19 giugno 2018L'idea della campagna pubblicitaria è stata partorita dal fotografo. Gli scatti ritraggono due momenti dei viaggi affrontati dai: nel primo scatto, vediamo un gommone carico di persone con indosso il giubbotto di salvataggio, in attesa di soccorso; nel secondo scatto, isono sbarcati e vediamo donne e bambini in fila, guidati da una volontaria della Croce Rossa.Le foto hanno dunque suscitato la critica del ministro dell'Interno, a cuiha voluto prontamente replicare: "Ho fatto vedere ciò che sta succedendo. Il problema è che ...