Juventus | Pjaca piace a tanti Ma per ora non lo prende nessuno

Juventus : Pjaca rimane un obiettivo del Valencia? : TORINO - Il Valencia non ha voluto inserire Marko Pjaca nella trattativa per Cancelo : agli spagnoli servono infatti 40 milioni cash da mettere a bilancio entro il 30 giugno. Questo non vuol dire che ...

GOLOVIN ALLA Juventus / Il russo porta movimenti a centrocampo : Pjaca e Sturaro in uscita : GOLOVIN ALLA JUVENTUS? Calciomercato news: la Vecchia Signora vicina al gioiello del Cska Mosca. Kanchelskis stronca il connazionale, Sturaro e Pjaca in uscita(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:30:00 GMT)

Juventus - nuovo assalto a Milinkovic-Savic : Rugani e Pjaca nella trattativa : Juventus, nuovo assalto A Milinkovic-Savic- La Juventus non molla Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, dopo una prima offerta (70 milioni + Rugani), la Juventus sarebbe pronta ad un secondo tentativo per il centrocampista serbo. Secco no da parte di Lotito alla prima offerta di Marotta e Paratici. DENTRO ANCHE Pjaca Non […] L'articolo Juventus, nuovo assalto a Milinkovic-Savic: Rugani e Pjaca ...

Milinkovic Savic alla Juventus/ Pjaca possibile contropartita. Elkann : dopo il Mondiale... : Milinkovic Savic alla Juventus, Pjaca possibile contropartita tecnica per far scendere il prezzo con la Lazio. Parla John Elkann: dopo il Mondiale....(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 10:35:00 GMT)

Pjaca : 'La Juventus? Ora penso solo al Mondiale' : TORINO - ' Oggi sto bene e questa è la cosa più importante. Il futuro? Dopo il Mondiale vedremo '. Marko Pjaca ha completamente recuperato la forma fisica dopo l'infortunio con la Juventus e il ...