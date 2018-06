“Deve tornare in carcere” Fabrizio Corona in grossissimi guai

caffeinamagazine

(Di martedì 19 giugno 2018) Da quando è uscito dal carcere, accolto dalla commossa fidanzata Silvia Provvedi, non si può certo dire cheabbia tenuto un profilo basso. Prima una serie di polemiche in serie con altri personaggi del mondo dello spettacolo, come Barbara D’Urso o Alda D’Eusanio. Poi un vero e proprio show in quel di Non è L’Arena di Massimo Giletti, dove l’ex re dei paparazzi ha lanciato bordato a destra e manca. Le risposte taglienti e drastiche, spesso condite da epiteti, potrebbero però ora costare carissime a.A Milano il sostituto procuratore generale Antonio Lamanna nel corso dell’udienza durata due ore davanti al Tribunale di Sorveglianza per discutere dell’andamento del suo affidamento terapeutico, ha chiesto che sia revocato e chetorni in carcere. All’udienza era presente anche il diretto interessato che, scuro in ...