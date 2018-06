Rom | Salvini | “Censimento dei rom Dopo Maroni non si è fatto più nulla ed è caos”

Matteo Salvini annuncia un censimento dei Rom : “Serve ricognizione - ma quelli italiani tocca tenerseli” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini annuncia di aver chiesto al Viminale di realizzare un nuovo censimento sui rom che vivono in Italia: "Dopo Maroni non si è fatto nulla, ora è il caos, serve una ricognizione. Ma quelli italiani te li deve tenere". Sugli insediamenti rom, sinti e caminanti esiste una indagine dell'Istat aggiornata al 2017 e alla questione è dedicato anche un capitolo del contratto di governo.Continua a leggere

Salvini : faremo un censimento sui Rom - quelli italiani purtroppo ce li dovremo tenere : «Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo Maroni non si è fatto più nulla, ed è il caos». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, leader della Lega, parlando a TeleLombardia. Salvini ha parlato di «una ricognizione sui rom in Italia per vedere chi, come, quanti», ossia «rifacendo quel...

