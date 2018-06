Paolo Fox | Oroscopo oggi | lunedì 18 giugno

superguidatv

(Di lunedì 18 giugno 2018) Comincia una nuova settimana con le previsioni e l’diFox. Il noto astrologo è tornato sulle frequenze di Radio LatteMiele con l’di182018. Scopriamo come se la passano i dodici segni dello zodiaco.Fox,182018: le previsioni su Radio LatteMiele Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di182018? Scopriamo le previsioni e l’diFox, segno per segno, cosa prospetta per quanto concerne l’amore, il lavoro, la fortuna…Ariete Si avvicina l’estate e quando si avvicina una stagione forte, di fuoco, i segni di fuoco non possono che essere contenti. Ecco perchè, anche se non mancano delle sfide, l’Ariete sembra più determinato. Anche a livello sentimentale si muove qualcosa, la seconda parte ...