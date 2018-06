Milano | innovazione didattica nelle scuole | prende via protocollo 2

Hackaton 2018 di Officine Innovazione a Milano - il trionfo della DIGITA Academy di Napoli : Durante la sfida, più di 30 team da tutte le parti del mondo si sono sfidati per 24 ore ininterrotte a partire dalle 11:00 di venerdì 8 Giugno e per tutta la notte fino alle 11:00 di Sabato 9. L' ...

Consegnati a Milano i primi “Green Pride dell’Innovazione in Agricoltura 2018” : La Fondazione UniVerde, presieduta dall’ex Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, in collaborazione con Coldiretti Lombardia e Microsoft Italia, hanno consegnato ieri, lunedì 21 maggio 2018, presso la Microsoft House di Milano, i primi “Green Pride dell’Innovazione in Agricoltura 2018”, in occasione dell’evento dedicato a “Economia circolare e riduzione dello spreco attraverso l’uso della ...