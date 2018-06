Le scorciatoie non esistono 

Giustizia e sicurezza si affermano con principi di civiltà - non con scorciatoie da Codice Rocco : Dopo il discorso del Presidente del Consiglio alle Camere c'è preoccupazione anche per i silenzi e per le cose dette sui temi della Giustizia, della lotta alla corruzione e alle mafie.Non siamo tra quelli che guardano acriticamente al lavoro fatto negli anni della scorsa legislatura. Però ci saremmo aspettati un impegno a proseguire, pur con le possibili correzioni, su una strada che ha visto Governo e Parlamento impegnati per ...

LETTURE/ Il '68 - Gs e "Sicilia studenti" - per cambiare il mondo non ci sono scorciatoie : Il 68 in Sicilia condusse due giovani, Di Grado e Giacona, a conoscersi e collaborare in "Sicilia Studenti", giornale di Gs. Un reportage cambiò la vita di molti. JOSHUA NICOLOSI(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 06:09:00 GMT)