Francia | all' asta il cappello indossato da Napoleone a Waterloo

Francia - ultime bottiglie Henri Jayer battute all'asta per 30 milioni - : Poco più di mille vini, accumulati durante la vita dal celebre vignaiolo francese, sono stati venduti domenica 17 luglio, con prezzi ben oltre le aspettative

Francia : donna aggredisce due persone gridando "Allah akbar" : donna "velata" aggredisce due persone gridando "Allah akbar": è accaduto a Seyne sur mer, nel sud della Francia, ma non è ancora chiaro se si tratti di un atto terroristico o di un’iniziativa isolata. Stando alla prima ricostruzione riportata dal ‘Nice Matin’ sulla base di alcune testimonianze oculari, una giovane donna vestita di nero e che indossava il velo, ha attaccato due persone all’interno di un supermercato. In un primo momento, ...

Rugby - Mondiali Under 20 Francia 2018 : transalpini profeti in Patria - Italia all’ottavo posto : Giornata di verdetti in Francia ai Mondiali Under 20 di Rugby: il titolo iridato di categoria, per la prima volta nella storia va alla Francia, che nella finalissima stende per 33-25 l’Inghilterra. Terzo posto al Sudafrica, che nella ripresa rimonta e batte 40-30 la Nuova Zelanda. Al quinto posto l’Australia, che batte anche l’Argentina per 41-17. Il settimo posto è del Galles, che supera l’Italia per 34-17: agli ...

Francia - ACCOLTELLA 2 PERSONE URLANDO ALLAH AKBAR/ Ultime notizie : avrebbe chiesto ai poliziotti di ucciderla : FRANCIA, donna ACCOLTELLA due PERSONE in un supermercato al grido di “ALLAH AKBAR”: arrestata. Accertamenti in corso per capire se abbia o meno legami con l'Isis.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 21:28:00 GMT)

Medagliere scherma 2018 : la classifica aggiornata. Russia al comando - Italia terza scavalcata dalla Francia : A Novi Sad (Serbia) si stanno disputando gli Europei 2018 di scherma. La Russia si è portata in testa al Medagliere dopo la prima giornata dove ha vinto entrambi gli ori nel fioretto maschile e nella sciabola femminile. L’Italia insegue con un argento e un bronzo conquistati nell’arma dolce maschile grazie a Garozzo e Avola. Medagliere EUROPEI scherma ...

Migranti - Salvini : 'Macron ha un cuore grande - tocca alla Francia' : "Sono sicuro che, con il presidente francese Macron, che ha un cuore così grande, dopo la Spagna toccherà alla Francia e poi magari al Portogallo e a Malta" accogliere i Migranti. E' quanto ha detto ...

Francia - accoltella 2 persone e urla Allah Akbar/ Ultime notizie : attentato? Valutazione psichiatrica in corso : Francia, donna accoltella due persone in un supermercato al grido di “Allah Akbar”: arrestata. Accertamenti in corso per capire se abbia o meno legami con l'Isis.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 19:10:00 GMT)

Francia - ACCOLTELLA 2 PERSONE URLANDO “ALLAH AKBAR”/ Ultime notizie : attentato Isis o lite degenerata? : FRANCIA, donna ACCOLTELLA due PERSONE in un supermercato al grido di “ALLAH AKBAR”: arrestata. Accertamenti in corso per capire se abbia o meno legami con l'Isis.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 18:25:00 GMT)

Francia - grida "Allah Akbar" e accoltella 2 persone : arrestata/ Ultime notizie : “abiti neri e portava il velo” : Francia, donna accoltella due persone in un supermercato al grido di “Allah Akbar”: arrestata. Accertamenti in corso per capire se abbia o meno legami con l'Isis.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 16:49:00 GMT)

Francia - paura al supermercato. Donna ferisce due persone e grida : “Allah Akbar” : Una Donna di 24 anni ha assalito con un taglierino un cliente e una cassiera di un supermercato a Seyne-sur-Mer, nel sud del Paese, mentre urlava "Allah Akbar". "Si tratta apparentemente di una persona con problemi psichiatrici, ma non si esclude si sia radicalizzata". Indagini sono in corso.Continua a leggere

Francia - accoltella due persone al grido di "Allah akbar" : Un cliente ed un impiegato del supermercato Leclerc della città francese di La Seyne-sur-Mer sarebbero stati feriti da una donna che gridava "Allah akbar". Nuovo...

In Francia una donna accoltella due persone urlando “Allah Akbar” : Una donna è stata arrestata a Seyne-sur-Mer, in Francia, dopo aver ferito con un’arma da taglio due persone alla cassa di un supermercato, urlando «Allah Akbar!». Lo riportano i media francesi. La donna ha ferito al torace un cliente del supermercato, ora ricoverato in ospedale, e una cassiera, colpita in modo meno grave. ...

Francia - donna accoltella 2 persone al supermaket e grida «Allah Akbar» : Torna l'incubo del terrorismo in Francia. Una donna di 24 anni è stata arrestata a Seyne-sur-mer, nel sud della Costa Azzurra, dopo aver ferito con

Francia - una donna urla 'Allah Akbar' e ferisce due persone in un supermercato : Una donna di 24 anni ha ferito due persone con un taglierino in un supermercato di La Seyne-sur-Mer, nel sud della Francia, gridando "Allah Akbar". La donna è stata subito arrestata. I due aggrediti, ...