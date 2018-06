Prey Mooncrash | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di lunedì 18 giugno 2018) A distanza di tempo dal lancio di, Bethesda ci porta sulla luna con la nuova espansione, ed oggi su gentile concessione della stessa vogliamo condividere con voi la nostraDopo gli eventi visti nella storia principale, ci ritroviamo in viaggio verso la stazione lunare di Pytheas, allo scopo di recuperare dei preziosi dati custoditi al suo interno, nei panni di un hacker assoldato da una società oscura di nome KASMA. L’espansione si suddivide in 2 momenti: realtà e simulazione. Nella prima fase siamo chiamati a completare determinate attività, nella seconda invece a portare a termine le tante sfide proposte, alcune tipicamente roguelike. Nonostante la mappa di gioco non sia soggetta ad algoritmi procedurali, i nemici cosi come gli oggetti, i pericoli ambientali ed altri elementi variano ad ogni riavvio ...