La Luna in 4K con LRO

Golf - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Una squadra tutta da scoprire. C’è anche Diana Luna! : anche il Golf è parte del programma dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Nella rassegna dedicata ai paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo verranno assegnate quattro medaglie d’oro: due per l’individuale, maschile e femminile, e due a squadre. Visto il periodo non ci sono chiaramente atleti di spicco, dal momento che, soprattutto per gli uomini, giugno è un mese fitto tra la disputa dello US Open e il cammino verso ...

Cecilia Rodriguez col permesso di soggiorno scaduto - Luna di miele con Ignazio Moser a Cefalù : CEFALU? ? Continua la love story, nata sotto lo sguardo attento della telecamere del Grande Fratello Vip fra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Al tempo del reality la sorella di Belen...

M5s - Carlo Sibilia sottosegretario agli Interni : vuole le nozze uomo-cane - considera lo sbarco sulla Luna una farsa : Il grillino Carlo Sibilia è stato nominato sottosegretario agli Interni. Bene, per chi non conoscesse il giovane onorevole del M5s alla sua seconda legislatura è bene tratteggiarne un breve curriculum ...

Maltempo Veneto : dichiarato lo stato di crisi per Feltrino - ValbelLuna - Coneglianese e Alto Trevigiano : Il presidente del Veneto ha firmato questa mattina la dichiarazione relativa allo stato di crisi per gli eventi meteorologici che fra l’altro ieri, ieri e stamattina hanno interessato le zone del Feltrino, Valbelluna, Coneglianese e Alto Trevigiano. Il decreto rimane comunque aperto, in attesa che tutti i comuni possano effettuare e concludere il censimento dei danni alle strutture pubbliche e private. L'articolo Maltempo Veneto: dichiarato lo ...

Erdogan all'Austria : “Chiusura moschee è guerra di religione”/ “Si va verso scontro Crociati-MezzaLuna” : Erdogan all'Austria dopo chiusura moschee ed espulsione imam: “guerra di religione. Si va verso scontro Crociati-Mezzaluna”. Le ultime notizie sul presidente turco(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 09:49:00 GMT)

Renzi contro il governo : “Hanno promesso la Luna - vediamo che faranno. Su di me polemiche inutili” : "Il governo Conte ha ottenuto la fiducia. Tutti i giorni premier, vicepremier e ministri parlano tanto. Annunciano sempre. Commentano tutto. Hanno promesso la luna: dopo tante parole, vedremo che cosa sapranno fare. Intervenendo in Senato ho spiegato perché noi siamo radicalmente un’altra cosa", scrive nella sua enews Matteo Renzi commentano il governo Conte.Continua a leggere

Lunathica 2018 : parte la seconda settimana : Lunathica Festival Spettacoli Teatro San Francesco al Campo compagnie teatrali Tutte le notizie di IN Torino Per approfondire

Spazio : case con orto sulla Luna grazie alla stampa 3D : case dotate di un orto, sulla Luna: ecco l’idea di un ingegnere di Pisa che propone di realizzare questo progetto grazie a una stampante 3D, direttamente sul nostro satellite. A luglio un workshop internazionale nei Paesi Bassi farà il punto sulla fase operativa, grazie anche al sistema D-Shape del 56enne toscano Enrico Dini. Il quotidiano “La Nazione” riporta che si tratta di una grande macchina, che può essere trasportata su ...

Lapo Elkann - ecco la nuova fidanzata : Luna di miele con la gallerista svizzera Gala Kalchbrenner : MILANO ? Un vero e proprio fidanzamento per Lapo Elkann. Il rampollo di casa Fca, ex fiat, si è infatti lasciato con la fidanzata Cristina Saracino con cui a gennaio era volato in...

"Sentieri di pietra. ValbelLuna tra geologia e leggende". Riparte il ciclo dei percorsi naturalistici con Manolo Piat. Iscrizioni a partire ... : Non a caso, proprio a questi luoghi Tommaso Antonio Catullo dedicò molte delle sue ricerche, contribuendo così all'evoluzione di una scienza, la geologia appunto, che all'epoca era ancora in fasce. ...

Jeff Bezos alla conquista della Luna con Blue Origin : ... rispondendo così alle esigenze in costante crescita di una popolazione in aumento che sta mettendo sempre più a dura prova il nostro mondo dal punto di vista del consumo energetico e dell'impatto ...

Spazio : Blue Origin conferma il progetto di conquista della Luna - tra colonie permanenti e industria : Colonizzare la Luna. Da tempo è uno degli obiettivi fondamentali delle principali agenzie spaziali di tutto il mondo, ma anche di molte aziende private. Se SpaceX ha fatto della conquista dell’orbita cisLunare una tappa obbligata in vista dello sbarco umano su Marte, Blue Origin punta a costruire delle basi direttamente sul nostro satellite. La compagnia di Jeff Bezos, nata con l’intento di sviluppare capsule per il volo turistico sub-orbitale, ...

Noemi - La Luna Tour/ Concerto a Roma : stasera suona nella sua città - ecco tutte le date estive : Noemi, La Luna Tour, Concerto questa sera (mercoledì 30 maggio 2018) a Roma: oggi suona nella sua città ma i concerti continueranno per l'intera estate, ecco tutte le date.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:45:00 GMT)

Video di Noemi in concerto a Roma con Arisa - Morgan e tutti gli ospiti di La Luna Tour : Grande musica con Noemi in concerto a Roma. L'artista ha infatti tenuto la prima data di La Luna Tour, organizzato per il supporto dell'ultimo disco rilasciato in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo. Presenti i grandi ospiti annunciati dall'artista, che si sono alternati sul palco per arricchire il primo concerto tenuto all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Tra i tanti anche Morgan, il primo ad aver creduto nel suo talento a ...