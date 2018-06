Cadavere trovato in appartamento | è giallo

Ragazza scomparsa nel Milanese : trovato il Cadavere in un canale : Ragazza scomparsa nel Milanese: trovato il cadavere in un canale Ragazza scomparsa nel Milanese: trovato il cadavere in un canale Continua a leggere L'articolo Ragazza scomparsa nel Milanese: trovato il cadavere in un canale proviene da NewsGo.

Ritrovato Cadavere di Sara - il ragazzo si era impiccato : Ritrovato poco fa a Paullo il corpo di Sara Luciani, la ragazza scomparsa da Melzo lo scorso 8 giugno , il cui fidanzato si era tolto la vita. A darne notizia è 'Chi l'ha visto'. L'auto non è ancora ...

Melzo. Trovato il Cadavere di Sara Luciani : E’ stato Trovato il corpo di Sara Luciani. La ragazza di 21 anni era sparita da Melzo (Milano) venerdì sera

Trovato Cadavere della 21enne scomparsa da 5 giorni nel Milanese : Milano, 13 giu. , askanews, Il corpo senza vita della 21enne Sara Luciani, scomparsa venerdì scorso da Melzo , Milano, è stato ripescato oggi pomeriggio dalle acque del canale Muzza, all'altezza di ...

Trovato il Cadavere di Sara Luciani : il fidanzato si era suicidato : Il corpo era in acqua, è stato avvistato da un pescatore che subito ha avvisato le forze dell'ordine, scrive MilanoToday...

Trovato Cadavere ragazza scomparsa : ANSA, - MILANO, 13 GIU - E' stato Trovato il corpo di Sara Luciani, la ragazza di 21 anni sparita da Melzo , Milano, venerdì sera dopo essere uscita con il fidanzato Manuel Buzzini, l'operaio di 31 ...

Ritrovato il Cadavere di Sara Luciani - la ragazza scomparsa a Melzo - in provincia di Milano : È stato trovato il corpo di Sara Luciani, la ragazza di 21 anni sparita da Melzo (Milano) venerdì sera dopo essere uscita con il fidanzato Manuel Buzzini, l'operaio di 31 anni che poche ore dopo si è ucciso impiccandosi. Il cadavere galleggiava nelle acque del canale Muzza, è stato individuato all'altezza di Paullo, a poca distanza dalle griglie della centrale idroelettrica in cui domenica si era incastrato il ...

L’allarme dei vicini di casa : Cadavere trovato in un appartamento : Lunedì mattina, il cadavere di un uomo è stato rinvenuto a Brescia, all’interno di un appartamento al civico 19 di via Verona. La scoperta è avvenuta a seguito dell’allarme lanciato dai...

Orrore a Lauria - Cadavere senza testa ritrovato nel bosco Canicella : era avvolto nel cellophane : Un uomo che stava passeggiando trovato il cadavere tra le sterpaglie di un bosco in provincia di Potenza. Era in avanzato stato di decomposizione. Al lavoro i militari della Compagnia di Lagonegro. Potrebbero trattarsi dei resti a Mariano Di Lascio, il 42enne di Lauria scomparso il 21 novembre 2017.Continua a leggere

Giallo a Porto Rotondo - trovato in mare il Cadavere di un uomo : “Forse è di uno scomparso” : Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato oggi, domenica 10 giugno, nelle acque del Golfo di Cugnana, tra Porto Rotondo e Porto Cervo non distante dall'Isola di Soffi. Le forze dell'ordine sono quasi certe si tratti di Fabrizio Rocca, il 22enne di Bolzano scomparso in Costa Smeralda lo scorso 14 maggio.Continua a leggere

Cadavere ritrovato nel bosco : è del 72enne disperso : Lunigiana e Apuane - A Comano, questo pomeriggio, i carabinieri della stazione di Licciana Nardi sono intervenuti in località Prati di Camporaghena dove alcuni volontari impegnati nelle ricerche di ...

Apricena. Cadavere di un uomo trovato in aperta campagna : Macabra scoperta nel Foggiano. I Carabinieri del Comando provinciale di Foggia indagano sul ritrovamento del Cadavere di un uomo, forse

Apricena - si cerca di risalire all'identità dell'uomo trovato Cadavere : Impossibile stabilire le cause de decesso a causa della prolungata permanenza in acqua. L'uomo non aveva con sè documenti di riconoscimento né segni distintivi. È stato trasportato all'obitorio degli ...

Brescia. Il Cadavere di Allou Suad non è stato ancora trovato : A uccidere Souad Allou sarebbe stato stato l’ex marito, un connazionale di 50 anni, in stato di fermo nel carcere di