Fico ' La politica resti fuori dalla Rai | l elezione del Cda sarà il primo banco di prova'

Appello Fico su Rai : politica resti fuori da nuovo Cda : , askanews, Il presidente della Camera, Roberto Fico, lancia un Appello a tutto il Parlamento in vista della elezione del nuovo consiglio di amministrazione della Rai chiedendo che la politica ne ...

Appello Fico su Rai : politica resti fuori da nuovo Cda : Nelle prossime settimane, secondo la legge approvata nella scorsa legislatura dal Parlamento, sarà ancora la politica a scegliere i componenti del consiglio di amministrazione di viale Mazzini: due ...

Fico : "Faccio politica per choc stragi" : 10.00 "Mi ricordo quel pomeriggio di tanti anni fa. Avevo quasi 18 anni. Mi arrivò la notizia dell'uccisione di Falcone e di tutta la scorta. Fu un momento che scosse l'Italia. Il fatto che io sia in politica come terza carica dello Stato deriva anche da quella sensazione". Così il presidente dela Camera, Fico, a migliaia di giovani della Nave della Legalità."Oggi a Palermo si respira un' atmosfera straordinaria. E' l'energia dell'Italia che ...

Caso Regeni : Fico - politica e istituzioni cerchino verità : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “Questo pomeriggio ho incontrato alla Camera i genitori di Giulio Regeni. Credo che mantenere il faro su un Caso ancora non chiuso, che riguarda la vita di un giovane ricercatore italiano, sia doveroso. Ed è solo tenendo alta l’attenzione su questo Caso che è possibile trovare la verità. La verità che dobbiamo a Giulio, ai suoi cari e al nostro Paese”. Lo scrive il presidente della Camera, ...

Roberto Fico - il mediano dei 5 Stelle da sempre contro le «vippaggini» della politica : E Fico sia. Dopo più di 50 giorni dalle elezioni e il tentativo fallito di Elisabetta Casellati, Sergio Mattarella gioca la carta del Presidente della Camera eletto coi 5 Stelle. Sarà lui a provare il mandato esplorativo e a verificare l’esistenza di una maggioranza per formare un nuovo Governo. Come la Casellati, anche Fico avrà un mandato a tempo, e dovrà riferire al Colle entro giovedì. A differenza del suo predecessore, però, che ...

Fico ci ripensa : la battaglia sui costi della politica si può derogare : La situazione è ancora in alto mare per quanto riguarda la composizione del Governo . E così anche l'attività parlamentare va a rilento. Per ora si stanno sbrigando le prime scadenze che hanno portato ...

Vitalizi - Fico : proposta di riforma entro 15 giorni - sacrifici ora spettano a politica : Via all'istruttoria per superare i Vitalizi . Il presidente della Camera Roberto Fico ha disposto che i deputati questori di Montecitorio presentino entro quindici giorni una proposta per il ...

Vitalizi - Fico avvia istruttoria per superarli/ “La politica faccia sacrifici”. Fraccaro : “Momento storico” : Vitalizi, Fico avvia istruttoria per superarli: “La politica faccia sacrifici”. Fraccaro commenta: “Momento storico”. Le ultime notizie: 15 giorni ai questori per una proposta(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 18:59:00 GMT)