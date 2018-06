Stadio Roma | Lombardi tira in ballo Di Maio Raggi | ' Sono parte lesa'

Stadio Roma - Pallotta vertice con club : ANSA, - Roma, 14 GIU - All'indomani dell'apertura dell'inchiesta sullo Stadio della Roma, James Pallotta ha lasciato la Capitale per proseguire le vacanze organizzate in Italia. Il presidente della ...

Arresti Stadio Roma : Lombardi tira in ballo Di Maio - Fraccaro e Bonafede. Raggi : 'Sono parte lesa' : E' stato il gruppo degli Enti locali a portare Luca Lanzalone, accusa la consigliera regionale del M5s. Il vice premier ora chiede le dimissioni del presidente Acea, da ieri agli Arresti. La sindaca ...

Stadio Roma : Abodi - è ancora possibile : ANSA, - Roma, 14 GIU - "La nostra preoccupazione è che non prenda il sopravvento il pessimismo. Di fronte alla cronaca mi rendo conto che c'è anche questo ma sono convinto che sia possibile, seppur con grande difficoltà, intraprendere un percorso infrastrutturale nel rispetto delle regole, della legalità e ...

Stadio Roma - Bonafede : “Non commento indagini in corso. Anac? Ha ruolo fondamentale - collaboriamo” : “Riteniamo che l’Anac svolga un ruolo fondamentale. La lotta alla corruzione per noi è il punto di partenza principale per il cambiamento di questo paese. Ci sono tutte le basi per una collaborazione proficua con l’Anac e con Cantone, che ringrazio per l’impegno profuso. Lo Stadio della Roma? Non commento indagini in corso”. Così il ministro della giustizia Alfonso Bonafede ai cronisti a margine della relazione ...

I grillini contro la Raggi sullo Stadio della Roma : “L’avevamo detto” : Roma. “Esca dal Movimento cinque stelle, non ha mai dato nessun contributo al grande lavoro svolto dal nostro gruppo consiliare. Assenteista in Aula e in commissione, spesso aggressiva. E’ tutto meno quello che dovrebbe rappresentare un consigliere del M5s”. Con queste parole lo scorso marzo Paolo F

Stadio della Roma - congelato l'iter del progetto : La sindaca di Roma Virginia Raggi non è coinvolta in modo diretto nell'inchiesta che ieri mattina ha portato all'arresto di 9 persone in relazione alla costruzione dello Stadio della Roma - lo abbiamo precisato anche qui - ma la stampa non lo avrebbe sottolineato a dovere e oggi Raggi ha annunciato di essere in procinto di far partire le querele nei confronti di chi ha sostenuto il contrario:La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono ...

Cantone : "Evitare una retromarcia sulle norme in materia di appalti". Sullo Stadio di Roma : "La mentalità di chi vuole ungere le ruote" : Roma - In Italia la corruzione è forte, resiste, non accenna a fermarsi. Raffaele Cantone - che in Parlamento definisce i corrotti un 'male assoluto', come già Sergio Mattarella - spiega che le ...

Stadio della Roma - il Pd alla finestra : Roma. E’ il giorno in cui scoppia il caso “Stadio della Roma”, con nove arresti (tra gli altri: Luca Lanzalone, presidente Acea scelto da Virginia Raggi; Luca Parnasi, costruttore; Adriano Palozzi, vicepresidente di FI del consiglio regionale e Michele Civita, consigliere regionale pd ed ex assessor

Stadio Roma - Cantone : “Preoccupante - c’è chi si fa ungere ruote”. E rilancia : “Regolamentare rapporto tra politica e lobby” : “L’inchiesta e gli arresti sullo Stadio della Roma? Il contesto che emerge è preoccupante, soprattutto per la mentalità di alcuni di pensare che tutti i problemi possano essere risolti ‘ungendo’ le ruote” . Così il presidente di Anac, Raffaele Cantone, a margine della relazione annuale dell’Anticorruzione. Per poi aggiungere: “La cosa drammatica è che c’è qualcuno che se le fa ‘ungere’, ...

Inchiesta Stadio Roma - Cantone : contesto che emerge è preoccupante : Roma, 14 giu. , askanews, 'Ho ricevuto l'ordinanza che leggerò. Certo il contesto che emerge è preoccupante, soprattutto per la mentalità da parte di alcuni di pensare che tutti i problemi continuano ...

Stadio della Roma - Daniela Santanchè : 'Il M5s ci ha rotto le palle con l'onestà' : ...del nuovo Stadio della Roma e sullo scandalo della corruzione e rimprovera al Movimento Cinque stelle la campagna mediatica fatta puntando tutto sull'onesta e sull'accusa alla vecchia classe politica ...

Il traguardo di Fabrizio Moro all’Olimpico di Roma - dalle feste del santo allo Stadio : “Tra alti e bassi ho suonato ovunque” : Il concerto di Fabrizio Moro all'Olimpico di Roma in programma sabato 16 giugno è il segno della svolta di una carriera costruita a piccoli passi con molta fatica, impegno maniacale nella scrittura e nella produzione dei dischi e dei live. Un sogno per il cantautore Romano di San Basilio, nato e cresciuto in un quartiere popolare capitolino con la passione per la musica ma la necessità di far quadrare i conti. A dargli la possibilità che gli ...

Stadio Roma : arriva curatore - stop iter : 13.09 Dopo gli arresti di ieri nell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma,il Dipartimento capitolino all'Urbanistica ha chiesto lumi alla ditta costruttrice Eurnova, arrestato il titolare Parnasi. A prendere le redini aziendali probabilmente sarà un curatore e andranno vagliati gli atti dell'opera. Questa procedura di fatto congela l'iter del progetto. "Rassegna stampa vergognosa, Roma e As Roma sono parte lesa. Oggi partono le querele", ha ...

Stadio Roma - il dossier rischia la sospensione : arriva un commissario : Non sarà facile evitare rallentamenti o, peggio, lunghe sospensioni al dossier Stadio della Roma. A 24 ore dagli arresti che hanno scosso la Capitale, si fa strada l'ipotesi che il Campidoglio decida ...