Roma | Pallotta lascia la Capitale In mattinata riunione con Baldissoni

Arresti Stadio Roma - Pallotta : “il progetto continui” : “Siamo rattristati e costernati dalle notizie e dagli Arresti di questa mattina. Come categoricamente affermato dalla Procura, l’AS Roma non c’entra nulla. Ora ci aspettiamo che il progetto venga portato avanti, senza significativi ritardi”. Così il presidente della Roma, James Pallotta, in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club giallorosso. “Inoltre, contrariamente a quanto riportato da alcuni, gli Arresti ...

Nuovo stadio della Roma - nove arresti | Raggi verso sospensione progetto | Pallotta : impianto serve : Nomi "eccellenti" tra le persone coinvolte: arrestati anche il vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Adriano Palozzi (FI), l'ex assessore regionale Michele Civita del Pd. il presidente di Acea, Luca Lanzalone (consulente M5s) e l'imprenditore Luca Parnasi. Indagato anche il grillino Paolo Ferrara

Roma - aperto provvedimento Uefa contro Pallotta Video : Reagisce la Uefa dopo le dichiarazioni a caldo di James Pallotta, presidente della Roma, dopo Roma-Liverpool [Video], match che ha portato i reds in finale di Champions League tra mille polemiche. Nervosismo di Pallotta che è nato per la direzione di gara di Skomina. L'arbitro sloveno ha fatto parecchi errori durante la partita, sopratutto non aver concesso un calcio di rigore ai giallorossi per un clamoroso fallo di mano di Arnold sulla linea ...

Roma - Baldissoni : 'Pallotta? Forse gli è scappata qualche parolina di troppo. Su Alisson - Florenzi e Di Francesco...' : Il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni ha concesso un'intervista a Sky Sport , nella quale ha toccato anche diversi argomenti legati al mercato: 'Il 30 giugno chiude l'anno fiscale e bisogna essere in regola con i numeri. Come detto tante volte, anticipare delle cessioni ...

Roma - Pallotta indagato dall’Uefa : la durissima risposta del numero uno giallorosso : La Uefa ha aperto un procedimento per alcune dichiarazioni di Pallotta che si è lamentato dell’arbitraggio in occasione della gara di Champions League contro il Liverpool, ecco la risposta del numero uno giallorosso all’Ansa: “sono sorpreso dall’apertura di questo procedimento disciplinare. Per me è la condotta Uefa ad essere inappropriata. Cosa ne penso del procedimento contro la Roma per organizzazione insufficiente? ...

Roma - Baldissoni : “da Pallotta sempre rispetto” : “Mi preme sottolineare che in pubblico il presidente Pallotta ha affermato un principio più generico, ovvero che si può fare ricorso alla tecnologia per evitare degli errori e quindi ne ha invocato l’adozione anche in Europa. Poi magari nell’immediato post partita è scappata qualche parola più colorita frutto del disappunto e della frustrazione del momento ma sicuramente non vogliamo mancare di rispetto a nessuno, e sicuramente ...

