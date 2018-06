Oggi pomeriggio con Russia-Arabia Saudita il via a Mosca i Mondiali di calcio Italia

Allerta Meteo Veneto : piogge in arrivo Oggi pomeriggio e domani : Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione sino alla mezzanotte di domani su tutti i bacini idrografici del territori regionale: piogge in arrivo in Veneto dal pomeriggio di oggi fino alla mezzanotte di domani con possibilità di temporali sparsi, anche intensi, con vento e grandine, specie nelle ore pomeridiane. Il Centro funzionale decentrato avvisa sul possibile rischio per eventuali ...

consiglio provinciale trento * volume 'Francesco Furlanello - aritmie e sport' : presentato Oggi pomeriggio a palazzo Trentini DAL PRESIDENTE ... : Si è parlato ovviamente del libro, in cui si ripercorrono i grandi progressi della scienza medica nella cura e nella prevenzione di fenomeni come la morte improvvisa, in particolare negli sportivi. ...

Nasce il governo Lega-M5S : Conte premier - Salvini e Di Maio vice. Oggi pomeriggio il giuramento : Alle 16.00 il giuramento del nuovo Esecutivo. Di Maio e Salvini hanno trovato l’intesa politica dopo un lungo confronto: prevede Giuseppe Conte premier, l’economista Giovanni Tria all’Economia, Enzo Moavero-Milanesi agli Esteri, Paolo Savona “recuperato” agli Affari Ue e Giancarlo Giorgetti sottosegretario a Palazzo Chigi. Salvini (ministro dell’Interno) e Di Maio (ministro allo Sviluppo economico e al Lavoro) saranno anche vice premier. FdI ...

I casi di cronaca di Oggi a Pomeriggio 5/ Coniugi picchiati in un agriturismo e Giovanni Fago morto in moto : Coniugi legati e picchiati in un agriturismo nell'Astigiano e la morte in moto di Giovanni Fago, 25enne di Somma Vesuviana: i casi di cronaca di oggi a Pomeriggio 5.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 17:36:00 GMT)

E’ arrivato il passo indietro di Savona : Oggi pomeriggio nasce il Governo Conte : La svolta è arrivata alle 13.20 con il comunicato di Paolo Savona sull’Europa, “diversa, più forte e più equa”. Alle

Giuseppe Conte al Colle Oggi pomeriggio : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha cancellato il suo appuntamento di oggi pomeriggio a Piazza di Siena a Villa

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 18 maggio : cronaca e Grande Fratello i temi di Oggi : Dall'aggressione a Baye Dame alla cronaca, il Grande Fratello 2018 chiuderà la puntata di oggi di Pomeriggio 5, ma chi saranno gli ospiti in studio?(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 13:45:00 GMT)

MotoGp – Dovizioso-Ducati - è fatta! Andrea ha firmato il rinnovo fino al 2020 - l’annuncio Oggi pomeriggio : Andrea Dovizioso ha firmato il rinnovo con la Ducati: il forlivese in rosso fino al 2020, oggi pomeriggio l’annuncio ufficiale E’ stata una trattative lunga e travagliata quella tra Andrea Dovizioso e la Ducati: il forlivese, vicecampione del mondo in carica di MotoGp ha preteso di più dal suo team dopo la strepitosa stagione 2017, durante la quale ha regalato un sogno alla ‘Rossa’ e tutti i suoi tifosi. Le prime offerte ...

Premio Beppe Viola - vince Inzaghi : Oggi pomeriggio la cerimonia : L'evento andrà in onda su Rete Oro, canale 210 del digitale terrestre, ed anche in streaming su Facebook nella pagina 'Sport in Oro'. © RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell'...

M5s-Lega Oggi al Quirinale : nel pomeriggio nuove consultazioni : I due leader pronti a riferire al presidente Mattarella dopo il vertice notturno durante il quale hanno «rifinito gli ultimi dettagli» sul nuovo governo. Atteso il nome del premier che - sembra ormai quasi certo - dovrebbe essere politico e non tecnico...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe in Sicilia : “Oggi pomeriggio arriverò a Santa Ninfa” : “La stella è il simbolo della Valle del Belice. L’ho fotografata. Ho già percorso ben 90 chilometri a piedi. Gibellina Vecchia dista 20 Km da Gibellina Nuova ma ho voluto ugualmente andarci. Alla Fondazione Orestiadi ho visto in esposizione le opere di Bonito Oliva, Pomodoro e c’è il simbolo dei popoli del Mediterraneo. La Sicilia è completa perché spazia dalla Civiltà Antica, all’Arte Moderna e Contemporanea”. Lo ha affermato Vienna ...

Agenzia Entrate - da Oggi sportelli aperti di pomeriggio : ecco dove e i motivi del nuovo orario : sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione aperti al pubblico anche di pomeriggio. A partire da oggi, infatti, scattano i nuovi orari prolungati che a Roma, Milano, Napoli e Torino prevedono l'...

Maltempo. regione allerta meteo da Oggi pomeriggio e per 36 ore : “Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutte le zone di allerta del Lazio: dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 maggio e per le successive 24-36 ore”. Lo comunica in una nota la regione ...

PiOggia in intensificazione nel pomeriggio : La Spezia - La mattinata si apre in tutta la Liguria all'insegna del cielo coperto con deboli precipitazioni che, al momento, interessano soprattutto lo spezzino. Nelle ultime 24 ore le piogge, deboli ...