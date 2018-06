Nuovo sponsor di manica per il Chelsea | ufficiale l’accordo con Hyundai

MSI è sponsor del Nuovo eSport Palace di Bergamo : Sabato 26 maggio s'inaugura il nuovissimo eSport Palace, un innovativo concetto di struttura dedicata al gaming e alla tecnologia, dove gli appassionati possono incontrarsi per condividere a 360 gradi le proprie passioni nel mondo dei videogiochi.In linea con la propria vocazione a sostegno della diffusione degli eSport anche nel nostro paese, MSI ha supportato diversi aspetti nella realizzazione di questo progetto di cui è sponsor.eSport Palace ...

Unicusano Ternana - Macron Nuovo sponsor tecnico : L'Unicusano Ternana abbraccia la Macron. Il successo del Career Day organizzato dall' Università Niccolò Cusano è dato anche dalle aziende che erano presenti alla giornata formativa organizzata dall'...

Marposs e UniBo - Un Nuovo sponsor per il Racing Team degli studenti : Il Racing Team delluniversità di Bologna, impegnato in due campionati interamente dedicati agli studenti, la Formula SAE (che prevede la progettazione, la realizzazione e la messa in pista di un veicolo in stile formula) e la MotoStudent Electric (che prevede invece la creazione di un prototipo funzionante di moto elettrica da corsa), guadagna un nuovo collaboratore di peso. La Marposs, azienda leader nella fornitura di strumenti di precisione ...

Lazio - il futuro è adesso. Rinnovi per Peruzzi e Tare e Nuovo sponsor : La Champions è l'obiettivo, il sogno che Inzaghi e i suoi ragazzi stanno rincorrendo da settembre sul campo. Meritano applausi per quanto fatto, qualsiasi sia l'esito finale di questo spareggio con l'...

Spagna - Seat Nuovo sponsor della Nazionale : accordo raggiunto fino al 2021 : La casa automobilistica, in virtù dell'accordo raggiunto, diventa auto ufficiale della rappresentativa L'articolo Spagna, Seat nuovo sponsor della Nazionale: accordo raggiunto fino al 2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

CUPRA Nuovo sponsor Ducati in MotoGP : Il nuovo marchio sportivo CUPRA diventa sponsor Ducati nel Mondiale di MotoGP, raccongliendo il testimone da SEAT, fino a oggi tra gli sponsor del Marchio italiano per cui corrono il tre volte campione del mondo spagnolo Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso. L’alleanza tra le due Case comprende diverse azioni congiunte nel corso dell’anno, così come […] L'articolo CUPRA nuovo sponsor Ducati in MotoGP sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Napoli - Adidas diventa il Nuovo sponsor tecnico di Insigne : Primo accordo tra il Napoli e uno sponsor tecnico per utilizzare l'immagine di un giocatore. L'articolo Napoli, Adidas diventa il nuovo sponsor tecnico di Insigne è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ROMA - Nuovo sponsor QATAR AIRWAYS/ Sulla maglia bianca oggi contro il Liverpool : la scelta scaramantica : ROMA, NUOVO SPONSOR QATAR AIRWAYS: accordo fino al 2021. L'esordio Sulla maglia già stasera contro il Liverpool: una decisione di marketing, ma anche scaramantica...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 12:50:00 GMT)

Roma - Nuovo sponsor Qatar Airways : 40 milioni più bonus in 3 anni : Dopo cinque anni torna ad esserci uno sponsor sulla maglia della Roma e non uno sponsor qualsiasi, ma Qatar Airways che sarà il Main Global Partner della squadra. James Pallotta ha dichiarato che l'...

AS Roma - Qatar Airways Nuovo sponsor di maglia fino al 2021 : Teleborsa, - Nuova storica partnership tra AS Roma e Qatar Airways . L'accordo, il più grande mai siglato dalla società e uno dei più importanti raggiunti da un club italiano, vedrà la compagnia aerea ...

Qatar Airways è il Nuovo sponsor della Roma calcio : Non vediamo l'ora di lavorare insieme e di festeggiare con i tifosi giallorossi presenti in tutto il mondo'. L'accordo è importante, anche perché rafforza ancora di più il legame tra Qatar Airways e ...