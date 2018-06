Medici senza frontiere | soccorsi dalla nave Aquarius 629 migranti

Migranti - Fico incontra Medici senza frontiere. Il direttore Eminente : “Grave se l’Italia seguisse l’esempio dell’Ungheria” : “Non è un momento banale per le Ong, basta pensare a quanto successo in Ungheria. Sarebbe grave se anche in Italia fossero introdotte norme analoghe a quelle di Orban, che criminalizzano chi pratica solidarietà“. Questa la denuncia di Gabriele Eminente, direttore generale di Medici senza frontiere Italia, che è stato ricevuto dal presidente della Camera Roberto Fico, insieme a una delegazione. Un incontro avvenuto dopo ...

Camera : Fico incontra Sviluppo sostenibile - Usb e Medici senza frontiere : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrerà giovedì 7 giugno alle ore 11.30 a Montecitorio il Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile (ASviS), Enrico Giovannini e alle 17.30 Aboubakar Soumahoro, dirigente della Unione Sindacale di Base (Usb). Venerdì 8 giugno verrà ricevuta nello Studio del presidente una delegazione di Medici senza frontiere, guidata dal direttore della ...

Errori e ritardi - i giovani Medici di Napoli restano senza stipendio : medici in formazione messi in ginocchio dalla burocrazia: da quasi 6 mesi in Campania sono al palo le borse di studio per chi frequenta il corso specifico in medicina generale. Un percorso di ...

Brexit - scenari da incubo : "In due settimane potremmo restare senza cibo - Medicine e carburante" : Nel caso in cui il 29 marzo il Regno Unito dovesse usciredall'Ue senza un accordo nel Paese lo scenario è da apocalisse.

Epidemia di Ebola in Congo : Medici senza frontiere ha avviato la vaccinazione per gli operatori : Medici senza frontiere ha avviato la vaccinazione contro l’Ebola per gli operatori che lavorano in prima linea a Bikoro, provincia dell’Equatore in Repubblica democratica del Congo, dove nelle ultime settimane la ong sta collaborando con il ministero della Salute e l’Organizzazione mondiale della sanità per il contenimento dell’Epidemia. La vaccinazione, avviata nell’ambito di uno studio clinico, verrà offerta anche ...

Società italiana Medicina estetica promuove sigarette senza fumo : Chefumo faccia male è risaputo, bisogna cercare delle leve giuste eprovarci".Bisognerebbe, ad esempio, puntare sul mondo femminile e suun'altra evidenza scientifica, cioè che tra i fumatori le ...

Torino : Medici asportano tumore al cuore senza incisioni chirurgiche : Un delicato intervento chirurgico per rimuovere una massa tumorale nel cuore di un paziente è stato compiuto con successo senza aprire il torace né praticare incisioni chirurgiche.Continua a leggere

Medicina : a Cosenza intervento salvataggio fistola protesica : “Per la prima volta in Calabria, il 14 maggio scorso, nell’Unità operativa di Radiologia interventistica dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, diretta dal dott. Giampiero Guido, coadiuvato dai dottori De Bartolo e D’Agostino, è stato effettuato un delicato intervento endovascolare per il salvataggio di una fistola protesica completamente trombizzata”. Ne dà notizia un comunicato dell’Azienda ospedaliera. ...

In un Venezuela senza cibo e Medicine Maduro va incontro a un plebiscito : Alexandre Hernandez apre la porta della sua casa a Bello Monte, quartiere della classe media di Caracas. Cammina lentamente, parla con difficoltà e mostra subito la speciale macchina portatile che gli serve a calmarlo quando arrivano gli attacchi. Ha 42 anni e da sei soffre del morbo di Parkinson. Da tre anni dirige l’associazione dei malati venezu...