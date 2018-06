Mette il nipotino di un anno in auto | ma sviene | il bimbo muore soffocato sotto il sole

fanpage

: RT @Terra2itter: Crimi ai servizi segreti ti regala quel l’emozione che altrimenti proveresti solo quando il tuo nipotino di 11 anni ti rub… - ArduinoFabrizio : RT @Terra2itter: Crimi ai servizi segreti ti regala quel l’emozione che altrimenti proveresti solo quando il tuo nipotino di 11 anni ti rub… - giannicuzzani : RT @Terra2itter: Crimi ai servizi segreti ti regala quel l’emozione che altrimenti proveresti solo quando il tuo nipotino di 11 anni ti rub… - insomniac39012 : RT @Terra2itter: Crimi ai servizi segreti ti regala quel l’emozione che altrimenti proveresti solo quando il tuo nipotino di 11 anni ti rub… -

(Di venerdì 8 giugno 2018) Il dramma a Greenville County, nello Stato Usa del South Carolina. La nonna si era dimenticata le chiavi della macchina in casa, si è messa a correre proprio con l'intenzione di non lasciare troppo tempo ilda solo in. Ma quello scatto le è stato fatale...