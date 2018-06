Incidente sulla Modica - Marina di Modica | muore 43enne

Incidente sulla Flaminia - fissati i funerali di Daniele Spigarelli : Sono stati fissati i funerali di Daniele Spigarelli , una delle tre vittime del terribile Incidente stradale avvenuto all'alba di lunedì lungo la nuova Flaminia , nel territorio di Gualdo Tadino . L'...

Stefano De Martino - Incidente con l'Audi dell'amico sulla Roma-Napoli : il ballerino illeso : Paura per Stefano De Martino che è rimasto coinvolto in un incidente sulla A1. Il ballerino di Amici è uscito illeso da un incidente in autostrada tra Anagni e Ferentino, mentre...

Stefano De Martino : un Incidente stradale sulla strada di Napoli : Stefano De Martino ha preoccupato molto i suoi fan in queste ultime ore. L’ex ballerino di Amici è rimasto infatti coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava sulla strada per Napoli, mentre alla guida c’era un suo amico. Stefano De Martino è rimasto illeso, ma le dinamiche dei fatti sono ancora tutte da accertare. Stefano De Martino incidente in autostrada Brutti momenti per Stefano, che attorno alle 2 di ieri notte è ...

Secugnago. Un motociclista morto in un Incidente sulla SS9 : Scontro frontale a Secugnago (Lodi) sulla SS9. La vittima stava percorrendo la via Emilia quando dalla Sp143 è sopraggiunto un

Santarcangelo - terribile Incidente tra auto e moto sulla via Emilia. Grave motociclista : Santarcangelo , Rimini, , 2 giugno 2018 " Tremendo schianto oggi pomeriggio sulla via Emilia , a Santarcangelo , tra un un'Aprilia e una Panda. La dinamica dell'incidente non è ancora stata ...

MotoGp - clamoroso retroscena relativo all’Incidente di Pirro : il pilota Ducati non aveva l’airbag sulla tuta : Sarebbero potute essere ben più gravi le conseguenze dell’incidente occorso a Michele Pirro al Mugello, il pilota della Ducati era infatti in pista con una tuta non dotata di airbag La frenata, la ruota posteriore che si blocca e lo slancio verso l’alto, concluso con una botta terrificante contro l’asfalto. Un incidente pazzesco per Michele Pirro quello avvenuto nel corso delle FP2 del Gp del Mugello, una caduta rovinosa che ha ...

Incidente in contrada Cicchitto sulla Vittoria Scoglitti : Incidente stradale oggi pomeriggio in contrada Cicchitto sulla Vittoria Scoglitti. Due i mezzi coinvolti. Nessun ferito. Ingenti i danni ai due mezzi.

Roma - Incidente a Tor Bella Monaca : morto 34enne/ Ultime notizie : schianto in moto sulla rampa del Gra : incidente stradale a Roma, Tor Bella Monaca: morto 34enne centauro, schianto in moto sulla rampa del Gra. Le Ultime notizie, la dinamica dello scontro 24ore dopo la tragedia su Via Appia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:23:00 GMT)

Incidente stradale ad Arona : schianto tra tre auto sulla Provinciale del Sempione : Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 27 maggio, ad Arona. E' successo lungo la Statale 33. Tre i veicoli coinvolti nello schianto, un furgoncino Volkswagen con a bordo turisti ...

Anzio. Incidente sulla provinciale dell’Acciarella morto Giampiero Petrone : Il drammatico Incidente stradale avvenuto alle 5.40 di domenica mattina è costato la vita a Giampiero Petrone. L’impatto è avvenuto

Grave Incidente sulla Fi-Pi-Li - superstrada chiusa. Arriva l'elicottero / FOTO : Pontedera , Pisa, , 26 maggio 2018 - Grave incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno , nel tratto compreso tra Montopoli e Pontedera in direzione di Pisa . Nello scontro sono ...

Incidente sulla Vittoria Scoglitti - coinvolte tre auto : 5 feriti : Ennesimo Incidente stradale sulla Vittoria Scoglitti. Tre le auto coinvolte e due feriti. Sul posto due ambulanze del 118 e i vigili del fuoco.

Incidente ferroviario sulla Torino – Ivrea - il testimone : “Cenavamo - poi abbiamo sentito il boato” : Stava cenando quando, intorno alle 22.40, ha sentito un boato. Paolo Artizzu, 71 anni, abita in una casa vicino alla ferrovia a Caluso (Torino), dove ieri sera un treno si è schiantato contro un tir bloccato sui binari: “Dal botto che c’è stato abbiamo capito che c’è stato qualcosa di grave”. Insieme al figlio Giovanni e al genero Edwin è andato a dare una mano: “abbiamo subito di portare i primi soccorsi e aiutare le persone che erano ...

Incidente sulla ex Sp 17 a Scoglitti : due feriti : Scontro tra due auto stamattina sulla ex strada provinciale 17 a Scoglitti. Due i feriti. Sul posto il 118 e la Polizia Municipale.