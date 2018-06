Gossip Uomini e Donne probabili tronisti | le indiscrezioni su chi sono i favoriti

Uomini e Donne Gossip : il gesto d’amore di Sara Affi Fella per Luigi Mastroianni : Uomini e Donne gossip, Sara Affi Fella stupisce: il gesto d’amore dell’ex tronista per Luigi Mastroianni Sara Affi Fella da quando ha lasciato Uomini e Donne insieme a Luigi Mastroianni sembra molto felice e contenta di vivere la sua storia d’amore lontano dalle telecamere. Con l’ex corteggiatore siciliano, infatti, le cose sembrerebbero procedere davvero bene. […] L'articolo Uomini e Donne gossip: il gesto ...

Gossip Uomini e Donne : 'scaramucce' a distanza tra Luigi e Lorenzo? : La scelta di Sara Affi Fella a Uomini e Donne, continua a far discutere: nonostante la ragazza abbia deciso di fidanzarsi con Luigi Mastroianni, il ''rifiutato'' Lorenzo Riccardi non smette di apprezzarla sui social network. A queste presunte provocazioni dell'ex corteggiatore pugliese, sembra aver risposto il neo compagno della tronista su Instagram. Scopriamo insieme cosa è successo di tanto interessante tra i due ex ''rivali'' da scatenare il ...

Uomini e Donne Gossip - Lorenzo Riccardi : dolce messaggio dopo Sara : gossip Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi torna sui social dopo la scelta di Sara: il primo messaggio Lorenzo Riccardi ha sorpreso in positivo tutto il pubblico di Uomini e Donne. dopo aver scoperto di non essere lui la scelta di Sara, il corteggiatore è finito in lacrime ed ha confessato di essersi innamorato della tronista. […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Lorenzo Riccardi: dolce messaggio dopo Sara proviene da gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne : Lorenzo beccato con Paola Di Benedetto : Cosa ci faceva Lorenzo Riccardi in compagnia di Paola Di Benedetto? Questa è la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e Donne da qualche ora, e più precisamente da quando il ragazzo è apparso in una ''Instagram Stories'' della modella. Rientrato a Milano dopo il rifiuto di Sara Affi Fella di fidanzarsi con lui, il giovane è finito al centro del Gossip sia per l'inaspettato incontro con ''Madre Natura'', che per la voce che lo vorrebbe in ...

Uomini e Donne Gossip - Nilufar minacciata da Stefano Guglielmini? Parla l’ex corteggiatore : Stefano Guglielmini torna a Parlare di Nilufar dopo la messa in onda della puntata: minacce alla tronista? Ecco come si è difeso l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Lo scandalo che ha coinvolto Nilufar, Giordano Mazzocchi e Stefano Guglielmini è stato finalmente affrontato in trasmissione ieri a Uomini e Donne. Prima della scelta di Sara […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Nilufar minacciata da Stefano Guglielmini? Parla ...

Gossip Uomini e Donne : Lorenzo in ospedale? Paura prima della decisione di Sara : Manca meno di una settimana alla scelta di Sara Affi Fella a Uomini e Donne: dopo aver rimandato la registrazione in cui la tronista avrebbe dovuto comunicare chi preferisce tra Lorenzo e Luigi, la redazione è al lavoro per mettere su un'ultima puntata del Trono Classico 'coi fiocchi'. A pochi giorni da questa attesissima giornata, però, uno dei corteggiatori della napoletana è finito al centro del Gossip per un incidente che ha avuto per le vie ...

Uomini e Donne Gossip : Giulia De Lellis attacca Mariano : Uomini e Donne gossip, Giulia De Lellis dura contro Mariano Catanzaro A Uomini e Donne, in studio si schierano tutti contro Mariano Catanzaro, in particolare Giulia De Lellis. Quest’ultima, ospite in puntate, dichiara di essere chiaramente contro il comportamento del tronista. L’ex fidanzata di Andrea Damante afferma che il napoletano dovrebbe ringraziare di avere due […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Giulia De Lellis ...

Gossip Uomini e donne - Nilufar e Giordano : il viaggio dopo il sì - quando in tv? : Questa settimana all'interno dello studio di Uomini e donne si è formata una nuova coppia. Parliamo di Nilufar e Giordano. Chi ha seguito le puntate del trono classico in onda su Canale 5 sa bene che Nilufar ha scelto di portare a termine il suo percorso all'interno dello studio del dating show di Maria De Filippi, rivelando così il nome della persona con la quale intende costruire un percorso sentimentale. La scelta di Nilufar e Giordano: ...

Uomini e Donne Gossip : Nicolò Ferrari difende Lorenzo Riccardi prima della scelta : Lorenzo Riccarci ancora al centro delle critiche prima della scelta di Sara Affi Fella: Nicolò Ferrari lo difende La scelta di Sara Affi Fella a Uomini e Donne è alle porte e al centro delle polemiche, ancora una volta, c’è finito proprio uno dei suoi corteggiatori, ovvero Lorenzo Riccardi. Il motivo? In queste ore è […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Nicolò Ferrari difende Lorenzo Riccardi prima della scelta proviene da gossip e ...