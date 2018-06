Russiagate | Trump | “Ho assoluto diritto di autoassolvermi Ma non ho fatto nulla di male

Russiagate - Trump : “Nomina procuratore speciale è incostituzionale” : Russiagate, Trump: “Nomina procuratore speciale è incostituzionale” Russiagate, Trump: “Nomina procuratore speciale è incostituzionale” Continua a leggere L'articolo Russiagate, Trump: “Nomina procuratore speciale è incostituzionale” proviene da NewsGo.

Russiagate - Trump può ordinare stop : 4.27 Trump ha probabilmente il potere di perdonarsi nella vicenda del Russiagate ma non ha intenzione di farlo. Lo ha affermato il capo del team dei legali del presidente Usa, Giuliani, mentre il New York Times ha pubblicato un documento,finora segreto, inviato a gennaio dagli avvocati di Trump a Mueller,il procuratore che indaga sul Russiagate. Il documento spiega come il presidente Trump abbia il potere assoluto di porre fine alle ...

Russiagate - Giuliani : 'Sconsigliato a Trump di licenziare Sessions' : L'ex sindaco di New York e attuale avvocato del presidente Usa Donald Trump, Rudy Giuliani, ha detto di aver più volte sconsigliato a Trump di licenziare il ministro della Giustizia Jeff Sessions ...

Russiagate - Nyt : Trump chiese Sessions revoca autoricusazione : Nel marzo 2017 il presidente Usa Donald Trump rimproverò l'attorney generale Jeff Sessions per essersi ricusato nelle indagini sul Russiagate e gli chiese di tornare sui suoi passi perché voleva ...

Russiagate - le strategie legali di Trump : 5.01 I legali di Donald Trump stanno tentando di limitare l'ambito delle potenziale intervista al presiddente Usa da parte del procuratore speciale Robert Mueller che guida l'inchiesta sulle presunte influenze russse nella campagna presidenziale del 2016,il cosidetto Russiagate. I legali auspicano in particolare che le domande previste restino circoscritte al periodo precedente all'elezione del tycoon alla Casa Bianca. Lo riferisce la Cnn ...

Russiagate - Trump vuole inchiesta su come l'Fbi ha condotto indagini - : Il presidente ha chiesto di esaminare il comportamento del Bureau. Secondo il WSJ, il dipartimento di Giustizia si è già mosso. Il tycoon pretende la verità sul presunto informatore infiltrato per ...

Russiagate - 'Wsj' : 'Inchiesta su Fbi aperta dopo tweet di Trump' : Secondo il "Wall Street Journal", è bastato un tweet del presidente Donald Trump per aprire un'Inchiesta sul Russiagate. Il dipartimento di Giustizia americano ha chiesto all'ispettore generale di ...

Russiagate. Trump fa aprire inchiesta : 04.36 Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha disposto che il settore deputato alle ispezioni esamini se ci sia stata inappropriatezza o motivazione politca nel modo in cui l'FBI ha condotto le indagini di controspionaggio su persone sospettate di aver interferito con agenti russi nelle elezioni presidenziali del 2016. La disposizione dopo la richiesa di Trump, anticipata con un tweet, e che sarà formalizzata oggi. Lo scrive il WSJ ...

