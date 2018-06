Il figlio piange dopo il parto | picchiata a sangue da marito e suocera

Strattoni e calci al figlioletto in strada a Mestre. Il piccolo piangeva e diceva : 'Basta papà' : MESTRE - Strattonato fino a farlo cadere, e poi preso a calci sul fianco. Non è riuscito a sfuggire e chiedere aiuto e tanto meno a difendersi: la vittima è un bambino di circa otto anni. A mettergli ...

Caso Ragusa - Antonio Logli : 'Il momento più terribile? Quando ho visto mio figlio piangere in aula' : "Io credo fortemente nella giustizia. La verità verrà fuori": è così che dichiara a " Quarto Grado " Antonio Logli , condannato per l' omicidio della moglie Roberta Ragusa . Sono passati sei anni da ...

Tuo figlio piange? Un’app ti dice perché : Tuo figlio piange e non sai perché? Niente panico, succede a tanti genitori, soprattutto alle prime armi, di ignorare la causa dei singhiozzi del proprio bambino. Per aiutare mamme e papà alle prese con questo problema è stata inventata l’app, “Chatterbaby”. Messa a punto da un team di studiosi guidato dalla professoressa Ariana Anderson, della David Geffen School of Medicine dell’Università della California di Los Angeles, ...

“Ho perso l’udito”. La confessione dell’attrice comica - amatissima dagli italiani - stavolta senza sorriso davanti a Silvia Toffanin. Le sue parole tristi : “Non sentire mio figlio piangere…” : Un momento che doveva essere tra i più belli della sua vita, quello in cui era finalmente riuscita a coronare il sogno di diventare mamma. E che però era stato accompagnato da una bruttissima scoperta, quella di una malattia che la perseguitava e che aveva iniziato a renderle sempre più difficile la vita. Una confessione arrivata soltanto ora quella dell’attrice Valeria Graci, che il pubblico italiano aveva conosciuto per la prima ...