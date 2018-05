Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 30/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Maria che annuncia la scelta di Sara. Si parte con il filmato dell’arrivo di Sara nella villa seguita poco dopo dai due corteggiatori che esprimono la propria ansia per la scelta in vista. Sara sceglie di incontrare per primo Lorenzo, secondo lui tra di loro c’è qualcosa e non nasconde una certa tensione; Luigi che li osserva dalla sua stanza attraverso il monitor crede che il rivale ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 29/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con un breve Riassunto delle ultime vicende tra Gemma, Marco e l’intervento di Giorgio di qualche puntata fa. Marco che torna a sedersi, tra i “colleghi” del parterre, mentre Gemma lo incalza “Tu la parola amore non sai neanche cosa significhi!… Cosa? ci sei rimasto male? Non sai io!” A questo punto ci sarebbe in programma un ballo e Gemma aveva detto di volerlo fare con ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 28/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giovanni, “maestro dei maestri” di ballo, nuovamente intenzionato a misurarsi amichevolmente con Gianni: “è molto bravo, ma sono bravo anch’io!” commenta nel filmato del post-puntata scorsa prima di raccontare dei personaggi incontrati sul suo cammino; personaggi del calibro di Michael Jack! (Jackson ) e Luis Fonsi. In studio Giovanni racconta del suo incontro con Jackson agli inizi ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 24/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giovanni “il maestro dei maestri” che chiede a Maria di poter ballare e vuole che si esibisca anche Gianni sulla stessa base musicale. Secondo l’opinionista sembra a tutti gli effetti una sfida, ma Giovanni ci tiene a precisare che è solo un invito; dopo il giusto riscaldamento entrambi si scatenano sulle note di “Sofia” di Alvaro Soler, ma il pubblico chiamato a ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 23/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Gemma e Marco; di recente tra i due c’è stato un confronto a causa di un intervento di Giorgio e la questione sembra non trovare un punto di contatto. Maria lancia un filmato che li vede insieme dietro le quinte, Marco ripete a Gemma il proprio fastidio per questo rapporto “a tre” e Gemma in lacrime tenta di farlo ragionare, lo accusa di farle un ricatto morale e che avrebbe dovuto esternare ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 21/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Sossio; nella scorsa puntata il calciatore e Ursula erano stati fortemente criticati da Gianni e Tina sicuri che tra i due ci fosse più di un’intesa e per poter smentire questi dubbi gli era stato chiesto di mostrare i cellulari. Sossio non aveva accettato mentre Ursula, prima titubante, aveva deciso di parlare con la redazione. Oggi Sossio continua a mantenere la sua posizione e si oppone ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne riparte dalla questione rimasta in sospeso tra Gemma, Marco e Giorgio. Per Tina Gemma ha sbagliato, non avrebbe dovuto lasciar parlare Giorgio, ma Gemma non la vede così drammatica e non ritiene l’intervento di Giorgio una mancanza di rispetto verso Marco, Maria neanche. Giorgio chiarisce che il suo intervento era un semplice chiarimento e non voleva minimamente intromettersi tra di loro. A questo punto la ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 17/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che si allontana un secondo dallo studio e quando ritorna ha con se “La mummia” versione stato interessante; ne approfitta per fare degli auguri molto sarcastici a Gemma. Si parte con un filmato, dopo la scelta di Ida, Gemma è molto emozionata e con un nodo alla gola parla delle sue emozioni, del fatto che si sia immedesimata in questa storia d’amore e di Marco che, notando ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 16/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Maria che comunica che oggi ci sarà la scelta di Nilufar. Si parte con un filmato di Giulia De Lellis e del suo bellissimo percorso a Uomini e Donne, ricordi, emozioni, consigli e ringraziamenti a chi l’ha sempre sostenuta e continua a farlo. È il momento di Nilufar e la sua scelta. Nel filmato le prime immagini in villa; Nilufar arriva per prima e racconta le sue sensazioni a ridosso di ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 15/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Nicolò e Virginia che parlano di questi primi giorni dopo la loro scelta. Nicolò dice di essere felice, la loro conoscenza cresce giorno dopo giorno e questa settimana farà conoscere Virginia alla sua famiglia; poco dopo Maria lancia un filmato con tutti i ringraziamenti del tronista alla redazione e ai collaboratori di Uomini e Donne. È il momento di Sara, per lei entrano Luigi e Lorenzo. Si ...

