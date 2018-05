Salvini | ira su Colle e Ue E subito si ributta in campagna elettorale

Conte rinuncia - Cottarelli oggi al Colle | Mattarella : "No a Savona per tutelare i risparmi" | Ira di Salvini | Di Maio : impeachment | Berlusconi : irresponsabile : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Non ho ostacolato il governo, al contrario grande collaborazione". Convocato Cottarelli per lunedì mattina

Governo - Conte ha rimesso l'incarico Ira di Salvini : "Senza Savona si va al voto" : Il presidente del consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è arrivato al Quirinale dove ha rimesso il mandato al capo dello Stato. Ira di Salvini: "Senza il professore Savona siamo pronti ad andare al voto, rinuncio ai posti ma non alla dignità".

Governo : Salvini - o si parte o non sono nato per tirare a campare : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “Sicuramente non si tira a campare, non sono nato per tirare a campare”. Così Matteo Salvini, replica a chi gli chiede, se c’è davvero il rischio di un ritorno alle urne nel caso in cui il Quirinale non dovesse accettare l’intera lista dei ministri presentata da Lega e M5S. Nella diretta Facebook, a margine di un appuntamento a Martinengo (Bergamo), il segretario del Carroccio aggiunge: ...

Scontro su Savona - ira di Salvini : Lo scoglio resta sempre lo stesso: il nome di Paolo Savona all'Economia che genera tensione e allunga i tempi per la formazione del nuovo esecutivo. Ieri, dopo aver incontrato il governatore di Bankitalia Ignazio Visco e i due leader della coalizione giallo-verde,...

Governo - è braccio di ferro su Savona all'Economia. L'ira di Salvini : Sono davvero arrabbiato : Salvini-MATTARELLA , MURO CONTRO MURO - Il nodo da sciogliere è sempre quello del ministero dell'Economia, con il discusso nome di Paolo Savona che per il Colle non sarebbe garanzia di un solido ...

Consultazioni - Salvini : "Convinti che nelle prossime ore si partirà" - : Il leghista vede il premier incaricato Conte: a lui "onore e onere di proporre nomi e ruoli". "Siamo ottimisti che il Paese possa avere un governo che passi da parole a fatti", ha detto. E ancora: "...

