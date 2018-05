Governo | Salvini | tattica per voto? Non abbiamo scherzato per 3 settimane

Governo : Salvini - italiani arrabbiati perché arbitro non ha fatto arbitro : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Sono arrabbiato e deluso, mi sento di portare la voce di tantissimi italiani arrabbiati e delusi perché l’arbitro non ha fatto l’arbitro”. Così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, rispondendo alle domande dei cronisti. L'articolo Governo: Salvini, italiani arrabbiati perché arbitro non ha fatto arbitro sembra essere il primo su Meteo Web.

Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "La lealtà vale più di una poltrona, Savona era la massima garanzia di riuscire a contrattare condizioni vantaggiose per l'Italia in Europa, più di chiunque altro. Più di me e di Giorgetti sicuramente". Così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, risponde a chi gli chiede perché non abbia mediato accettando la nomina di Giorgetti al Mef al posto di Savona.

Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Sono incazzato nero, mi permettete di essere incazzato nero almeno un altro giorno e poi ragionare? A me piace ragionare a mente lucida. Io oggi, se permettete, dovevo essere al Viminale a ragionare su mafia e immigrazione, permette sia incazzato ancora per un po'?". Così Matteo Salvini risponde ai cronisti che lo attendono a Montecitorio.

Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l'ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l'ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell'impeachment contro il

Superata la notte – una delle più buie della recente storia repubblicana – il leader del Carroccio Matteo Salvini torna a parlare della crisi istituzionale scoppiata dopo il no di Mattarella al nome di Paolo Savona per il dicastero del Tesoro. E inizia a dettare la linea della Lega per la prossima fase politica. "Noi con i 5 stelle alle elezioni? Vedremo, valuteremo sui progetti. Ma vorrei sapere che fa Berlusconi", ha

Salta il Governo M5S-Lega dopo la rinuncia del premier incaricato Giuseppe Conte per il veto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla nominma di Paolo Savona a ministro

