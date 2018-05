Salvini | ' Chi si ferma è perduto | io non mi arrendo'

Salvini : 'Savona? Stupirebbe un no a chi vuole difendere gli interessi degli italiani' : LaPresse, Matteo Salvini continua a difendere la scelta di mettere il professor Paolo Savona al ministero dell'Economia. 'Serve qualcuno che garantisca l'interesse nazionale italiano,...

Caos Governo - Salvini : 'non tratto più'. Di Maio : 'o si chiude in 24 ore o basta' : Lo ha detto Matteo Salvini in via Bellerio, senza rispondere sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia, parlando coi giornalisti al termine di una riunione informale con i vertici del ...

Governo - giornata decisiva. Salvini non cede su Savona. Di Maio : chiudere in 24 ore o lasciamo stare : Il premier incaricato assicura: «Stiamo lavorando». Ma il ritorno alle urne è tornato a essere un’opzione, dopo il nuovo stop registrato venerdì. Conte, che intanto ieri ha ricevuto una telefonata del presidente francese Macron, cerca un punto di mediazione sul titolare del Mef fra il pressing del Colle e quello dei leader di Lega e M5S. Il segretario del Carroccio: se esecutivo salta la frattura è con gli italiani. Il commissario Moscovici: ...

Governo - Salvini : 'O si parte o non tratto più'. Di Maio : 'Chiudere in 24 ore' : Ormai l'oggetto del contendere è chiarissimo: il segretario federale vuole Paolo Savona al ministero dell'Economia, mentre il presidente della Repubblica continua a chiedere una soluzione alternativa ...

Di Maio-Salvini : o si parte o si chiude : 23.33 "O si chiude questa partita del Governo entro le prossime 24 ore o non si chiude più".Così Di Maio intervenuto a Terni ad un'iniziativa elettorale in vista di votazioni comunali. "Abbiamo aspettato già abbastanza, adesso è il momento di iniziare a lavorare" aggiunge. Per il governo Conte,"io ho detto 'o si parte o per noi basta'. Mi rifiuto di andare avanti ancora a trattare per settimane" ha detto il segretario della Lega Salvini."I ...

Aut aut Salvini : o si parte o al voto video E Di Maio : massimo 24 ore per chiudere : «Passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza». E annuncia: stasera la lista a Conte. Su Savona all’Economia non cede: «No a un ministro che piace alla Germania». Anche Di Maio incalza: «O si chiude entro 24 ore o mai più»

Il nodo Savona mette a rischio il governo Conte - Salvini : 'O si parte nelle prossime ore o si torna alle urne' : Il responsabile ha sempre un nome, in questo caso due cognomi: Salvini e Di Maio", attacca l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi che però viene frenato dalle parole del Commissario Ue all'Economia, ...

Governo : Salvini - chi ha devastato economia dovrebbe avere pudore di tacere : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “Renzi è stato archiviato dagli italiani. Chi ha devastato l’economia italiana negli ultimi cinque anni dovrebbe avere il pudore di tacere. Chi ha devastato il sistema bancario, chi ha svenduto le aziende pubbliche e private agli interessi internazionali e alle multinazionali dovrebbe avere il pudore di tacere. Parlo di Renzi e di tutti quelli che si stanno scannano nel Pd per arrivare a fare il ...

Governo : Salvini - chi ha devastato economia dovrebbe avere pudore di tacere : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “Renzi è stato archiviato dagli italiani. Chi ha devastato l’economia italiana negli ultimi cinque anni dovrebbe avere il pudore di tacere. Chi ha devastato il sistema bancario, chi ha svenduto le aziende pubbliche e private agli interessi internazionali e alle multinazionali dovrebbe avere il pudore di tacere. Parlo di Renzi e di tutti quelli che si stanno scannano nel Pd per arrivare a fare il ...

Governo : Salvini - se salta rischio frattura tra palazzi potere e popolo : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “L’unico rischio che vedo è un’ulteriore frattura, separazione, distanza tra i palazzi del potere e il popolo. Il popolo ci dice vi abbiamo votato, andate, fate, migliorate, se qualcuno rallentasse ancora questo processo di cambiamento e facesse saltare un lavoro che ci è costato 15 giorni di impegno e sacrificio, tornerei ad essere arrabbiato”. Lo afferma il segretario della Lega, ...

Governo : Salvini - se salta rischio frattura tra palazzi potere e popolo : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “L’unico rischio che vedo è un’ulteriore frattura, separazione, distanza tra i palazzi del potere e il popolo. Il popolo ci dice vi abbiamo votato, andate, fate, migliorate, se qualcuno rallentasse ancora questo processo di cambiamento e facesse saltare un lavoro che ci è costato 15 giorni di impegno e sacrificio, tornerei ad essere arrabbiato”. Lo afferma il segretario della Lega, ...

Governo : Salvini - se salta rischio frattura tra palazzi potere e popolo : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “L’unico rischio che vedo è un’ulteriore frattura, separazione, distanza tra i palazzi del potere e il popolo. Il popolo ci dice vi abbiamo votato, andate, fate, migliorate, se qualcuno rallentasse ancora questo processo di cambiamento e facesse saltare un lavoro che ci è costato 15 giorni di impegno e sacrificio, tornerei ad essere arrabbiato”. Lo afferma il segretario della Lega, ...

Governo : Salvini - ministri non devono necessariamente piacere a tedeschi : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “Come nessuno in Italia ha mai eccepito su un ministro tedesco, belga o francese, è altrettanto chiaro ed evidente che i ministri che rappresentano gli italiani non devono necessariamente avere il gradimento dei tedeschi, dei francesi o di chiunque altro”. Lo afferma Matteo Salvini, segretario federale della Lega, uscendo dalla sede del partito in via Bellerio a Milano. “Noi non vediamo ...

Governo : Salvini - ministri non devono necessariamente piacere a tedeschi : Milano, 26 mag. (AdnKronos) – “Come nessuno in Italia ha mai eccepito su un ministro tedesco, belga o francese, è altrettanto chiaro ed evidente che i ministri che rappresentano gli italiani non devono necessariamente avere il gradimento dei tedeschi, dei francesi o di chiunque altro”. Lo afferma Matteo Salvini, segretario federale della Lega, uscendo dalla sede del partito in via Bellerio a Milano. “Noi non vediamo ...