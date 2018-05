Lecce | perde il controllo dello scooter e si schianta | Andrea muore a 32 anni

fanpage

: RT @RaiPlay: #23Maggio 1992, Giovanni Falcone perde la vita nell'attentato di Capaci. Il ricordo di #RaiPlay per la #GiornataDellaLegalita… - marco_lecce : RT @RaiPlay: #23Maggio 1992, Giovanni Falcone perde la vita nell'attentato di Capaci. Il ricordo di #RaiPlay per la #GiornataDellaLegalita… - PugliaStream : Scontro tra due auto: due feriti, una ragazza perde due dita della mano -

(Di domenica 27 maggio 2018)Lopez Y Royo stava percorrendo la provinciale per Copertino all’uscita dell’abitato di Monteroni quando, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente perso ildel suoed è finito contro un muretto di cinta. Il giovane, appartenente a una famiglia di origini nobili molto conosciuta in paese, è morto sul colpo.