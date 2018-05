Savona sarebbe il ministro più anziano della storia repubblicana E forse del mondo

Savona al Mef sarebbe una buona notizia : Chi in questi giorni, da Bruxelles, da altre capitali europee e da Roma, insiste a richiamare il nascituro governo M5S e Lega al "rispetto delle regole", in particolare del Fiscal Compact, forse non ha chiara la portata della richiesta e le conseguenze da essa derivanti. Oppure, l'ha chiarissima e gioca al tanto peggio, tanto meglio.Oppure ancora, tenta di normalizzare anche M5S-Lega, dopo aver normalizzato Syriza in Grecia. Per provare a ...