Protezione civile | 1 | 65milioni al volontariato

Maltempo - allerta meteo della Protezione civile : temporali in arrivo su Piemonte - Lombardia e Veneto [MAPPE e BOLLETTINI] : Infiltrazioni di aria fredda in quota sulle nostre regioni settentrionali determineranno, nella giornata di domani, precipitazioni temporalesche anche forti, specie su Piemonte, Lombardia e sui rilievi del Veneto, con fenomeni più intensi nelle ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Protezione civile - Bottacin : “Siamo l’eccellenza in Italia : Dopo la sessione di ieri al teatro Verdi rivolta alle istituzioni, si e’ completata oggi presso l’auditorium delle scuole Modigliani di Padova la seconda parte della due giorni dedicata al nuovo Codice di Protezione civile, in questo caso rivolta ai volontari. “Un’utile full immersion normativa – ha sottolineato l’assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo0 Bottacin – per dare al grande mondo ...

Bari : la Protezione civile conferma il proprio supporto nel fronteggiare le emergenze : Con riferimento alla richiesta del Sindaco di Bari in merito alla vicenda relativa al Palazzo di Giustizia, il Dipartimento della Protezione Civile ribadisce – come in ogni analoga circostanza – il proprio supporto alle autorità territoriali nel fronteggiare piccole e grandi emergenze, ferme restando tuttavia le prerogative e competenze degli enti preposti sul territorio. Così in una nota. L'articolo Bari: la Protezione Civile conferma il ...

Svezia - la Protezione civile invia ai cittadini 4 - 7 milioni di manuali di sopravvivenza : Il governo svedese, che ha conferito a MSB questo incarico, ritiene che anche questa informazione sia importante alla luce del deterioramento della situazione della sicurezza nel resto del mondo". In ...

I Geologi del Lazio all’esercitazione regionale di Protezione civile “FLARE 2018” tra Tarquinia e Montalto di Castro : 1/4 ...

Vittoria - Consiglio approva il nuovo Piano di Protezione Civile : Il Consiglio comunale di Vittoria ha approvato il nuovo Piano di Protezione Civile, la modifica del regolamento sulle borse di studio.

Rischio alluvione - Protezione civile : conclusa a Tarquinia e Montalto l’esercitazione “Flare 2018” : Si è conclusa questa mattina “Flare 2018“, l’esercitazione organizzata dall’Agenzia di Protezione civile della Regione Lazio, in collaborazione con la Prefettura di Viterbo e con i Comuni di Tarquinia e di Montalto di Castro, e cui hanno partecipato anche le strutture operative della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, la Provincia di Viterbo, le Forze dell’Ordine, l’Ares 118, la Asl di Viterbo, la Croce Rossa Italiana, Enel ...

Terremoto Nord Italia - la Protezione civile : “Non abbiamo notizie di danni” : “Siamo in contatto coi sindaci dei Comuni interessati e al momento non ci sono segnalazioni di danni evidenti o di problemi alle persone”. Lo dice, contattato dall’ANSA il direttore della Protezione Civile dell’Emilia-Romagna Maurizio Mainetti, dopo la scossa di Terremoto di magnitudo 4.3 in provincia di Piacenza alle 18.41, a una profondita’ di 28 chilometri, a cui hanno fatto seguito altre due scosse di ...

Esondano Ema e Greve - ma per finta. Maxiesercitazione di Protezione civile / FOTO / VIDEO : Firenze, 19 maggio 2018 - Esercitazione di Protezione civile promossa dai Comuni di Firenze, Scandicci, Bagno a Ripoli e Impruneta , uno schieramento di forze in campo per simulare un'alluvione e il ...

Terremoto - scossa in Nord Italia : verifiche della Protezione civile : In seguito alla scossa di magnitudo 4.3 in provincia di Piacenza, sono in corso le verifiche su eventuali danni a persone o cose da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione civile. Lo fa sapere lo stesso Dipartimento, segnalando che l’evento sismico – con epicentro localizzato tra i comuni di Gropparello, Ponte ...

Protezione civile : la Liguria leader nella sperimentazione dei piani antialluvione : Dopo la fase di sperimentazione condotta nei Comuni dell’Alta Val Polcevera il progetto Proterina – 3Evolution, per migliorare la capacita’ delle istituzioni di prevenire e gestire il rischio alluvione, entra nella fase operativa nei Comuni dello spezzino, in particolare di Ameglia e Arcola, con l’installazione in alcuni plessi scolastici di paratie e porte stagne per evitare che i locali si allaghino in caso di ...

Abruzzo : Protezione civile regionale attiva sulla programmazione della lotta agli incendi boschivi : Già dalla fine dello scorso anno la Protezione Civile regionale ha avviato le attività propedeutiche alla campagna AIB 2018 che avrà inizio il 1° luglio prossimo. Sebbene da una parte sia venuto meno il supporto del Corpo Forestale dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi che, per preparazione specifica del personale e capillare distribuzione dello stesso sul territorio, poteva garantire un considerevole apporto quantitativo in ...

"Nel caos per i bus sostitutivi solo Protezione civile e Comune di Fossano fecero qualcosa" : "Questa mattina in Consiglio ho relazionato sull'incidente ferroviario di tre settimane fa a Trinità, in provincia di Cuneo. I fatti sono noti - scrive sulla pagina Facebook l'assessore regionale ai ...

Firmata intesa tra il Dipartimento della Protezione civile e l’Arma dei Carabinieri : È stato sottoscritto oggi a Roma un protocollo d’intesa, di durata triennale, tra il Dipartimento della Protezione Civile e l’Arma dei Carabinieri. L’intesa – Firmata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e dal Comandante Generale dell’Arma, Giovanni Nistri – prevede lo sviluppo di un programma di attività comuni volto a conseguire la massima efficienza ed efficacia operativa nell’ambito dei contesti ...